Công an Can Lộc bắt xe tải chở gỗ lậu trong đêm

Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải vận chuyển gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Công an đã tạm giữ chiếc xe tải chở gỗ

Theo đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8/1/2021, tại trục đường liên thôn Đình Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên, tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 73C – 115.55 do Nguyễn Văn Lưu, SN 1985, trú tại thôn 1, xã Kim Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình điều khiển đang vận chuyển 16 khúc gỗ (gần 3m3) với nhiều chủng loại, kích thước khác nhau.

Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ

Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên nên tổ công tác đã mời lái xe về trụ sở Công an huyện để xử lý.

Tại cơ quan Công an, lái xe Lưu khai nhận chở thuê cho một người đàn ông tên Cường ở xã Hương Trạch (Hương Khê) chở gỗ từ Quảng Bình ra, rồi xuống Can Lộc để tiêu thụ.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang phối hợp với cơ quan kiểm lâm làm rõ số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Đức