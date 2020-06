Công an Can Lộc khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Phú (SN 1987, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Huy Phú và tang vật (ảnh nhỏ) bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 12h 30 phút ngày 26/6/2020, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Can Lộc) phối hợp với Công an xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Huy Phú đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại nhà riêng.

Cơ quan Công an thu giữ 2 túi ni lông màu trắng, kích thước 2x3cm, bên trong chứa chất màu trắng (kết quả giám định: 0,299g methamphetamine - ma tuý đá), 5 ống thuỷ tinh màu trắng, 1 cóng thuỷ tinh để sử dụng ma tuý và rất nhiều túi ni lông nhỏ màu trắng, kích thước 2x3cm nghi vấn đối tượng dùng để đựng ma tuý.

Được biết, Phú là đối tượng nghiện ma tuý lâu năm, không có công ăn việc làm ổn định và đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận đã mua số ma tuý trên từ một đối tượng không quen biết ở huyện Nghi Xuân về để sử dụng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cao Trang