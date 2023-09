Công an Can Lộc kiên quyết xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng

Trước việc một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm tải trọng tìm cách trốn tránh để hoạt động, CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động vào buổi trưa, buổi tối với quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên địa bàn huyện Can Lộc có nhiều mỏ khoáng sản đang được khai thác để phục vụ thi công các dự án, công trình.

Thời gian này, Đội CSGT - TT Công an huyện Can Lộc đang bố trí các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng trên quốc lộ 281, quốc lộ 15A, quốc lộ 15B, tỉnh lộ 548. Đây là các tuyến giao thông trọng điểm ở huyện Can Lộc, thường xuyên có lượng lớn xe tải chở vật liệu xây dựng hoạt động.

Trên địa bàn huyện Can Lộc có nhiều dự án đang triển khai thi công, đặc biệt là dự án cao tốc Bắc - Nam với chiều dài 19,4km qua địa bàn. Để đáp ứng tiến độ xây dựng, các nhà thầu đã huy động lượng lớn phương tiện vận tải để chuyên chở vật liệu xây dựng, nhất là đất san lấp, phục vụ quá trình thi công.

Lực lượng CSGT Can Lộc kiểm tra phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng.

Việc gia tăng số lượng xe tải hoạt động đảm bảo dự án được thi công đúng kế hoạch, tuy nhiên, điều này cũng kéo theo mất trật tự an toàn giao thông (ATGT), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), ô nhiễm môi trường, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Thượng úy Hoàng Tùng Lâm - Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an huyện Can Lộc cho biết: Để triển khai hiệu quả chuyên đề xử lý các xe tải cơi nới thành thùng, chở quá tải, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp như: rà soát, nắm số lượng phương tiện của doanh nghiệp, đơn vị vận tải hoạt động trên địa bàn và các mỏ khai thác khoáng sản. Qua đó, tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật về vận tải hàng hóa. Song song với đó, đơn vị cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chở quá tải, cơi nới thành thùng.

Các trường hợp vi phạm về cơi nới thành thùng, chở quá tải bị xử lý nghiêm.

Cũng theo Thượng úy Hoàng Tùng Lâm, với việc thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, ý thức chấp hành pháp luật trong vận tải hàng hóa của chủ mỏ, chủ xe và tài xế đã được nâng cao. Tuy vậy, thời gian qua, vẫn còn một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng, lén lút hoạt động.

Để trốn tránh sự kiểm soát của CSGT, các phương tiện này thường chờ lúc sáng sớm, buổi trưa, chiều tối hoặc lợi dụng lúc tổ công tác chuyển tuyến tuần tra rồi mới hoạt động. Mỗi khi nhận thấy có lực lượng chức năng làm việc, các phương tiện này lại tấp xe vào lề đường, bãi đất trống “án binh bất động”.

Phương tiện vi phạm thành thùng bị buộc phải cắt bỏ phần cơi nới, trở về đúng thiết kế ban đầu.

Trước thực tế này, Đội CSGT-TT Công an huyện Can Lộc đã bố trí tổ công tác thực hiện việc tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông, đặc biệt là cung đường ra vào mỏ khoáng sản để có thể phát hiện, xử lý phương tiện vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng, chở hàng rơi vãi.

Với quyết tâm xử lý xe quá khổ, quá tải “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, từ đầu năm tới nay, Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, lập 34 biên bản xử phạt vi phạm liên quan đến xe chở vật liệu xây dựng (18 trường hợp chở quá tải, 3 trường hợp cơi nới thùng xe, 3 trường hợp chở hàng vượt quá chiều cao và 10 trường hợp rơi vãi). Trong số các trường hợp vi phạm, có 6 phương tiện chở VLXD phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý trường hợp cơi nới thành thùng.

Trong quá trình xử lý, lực lượng CSGT tiếp tục tuyên truyền trực tiếp cho lái xe tải chấp hành các quy định như không chở quá tải, kiểm tra phương tiện đảm bảo an toàn mới lưu thông ra đường, góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Việc cương quyết xử lý xe chở quá khổ, quá tải không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự ATGT mà còn góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Can Lộc. Thượng úy Hoàng Tùng Lâm Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Can Lộc

Minh Đức