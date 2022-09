Công an Can Lộc phá đường dây lô đề quy mô lớn, khởi tố 5 đối tượng

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án về đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, khởi tố đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Can Lộc phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép trên địa bàn xã Mỹ Lộc. Đường dây này thường xuyên hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi dưới nhiều vỏ bọc để che mắt lực lượng chức năng. Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra, các trinh sát xác định 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Đình Sơn (SN 1994) và Đặng Viết Nguyên (SN 1980), đều trú tại xã Mỹ Lộc.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, tối ngày 4/9/2022, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ, triệu tập Trần Đình Sơn, Đặng Viết Nguyên và 13 đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc.

Sau nhiều ngày đấu tranh, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Sơn và Nguyên thừa nhận: trong ngày 4/9, đã thực hiện hành vi đánh bạc cùng các đối tượng nói trên.

Tang vật bị thu giữ.

Cơ quan công an nhanh chóng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật là tiền, điện thoại và sổ sách các loại.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định, chỉ trong ngày 4/9, số tiền sử dụng để đánh bạc của đường dây lên tới 120 triệu đồng.

Đến nay, Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc, gồm: Trần Đình Sơn (SN 1994), Đặng Viết Nguyên (SN 1980), Nguyễn Đức Lương (SN 1995) đều trú tại xã Mỹ Lộc; Trần Thị Duy (SN 1992) trú tại xã Sơn Lộc; Nguyễn Viết Hiển (SN 1987) trú tại xã Quang Lộc. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

M.Đ