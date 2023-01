Công an Can Lộc xử lý 61 lái xe vi phạm nồng độ cồn sau 50 ngày ra quân

Theo số liệu từ Công an huyện Can Lộc, trong quá trình thực hiện việc kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm quy định về an toàn giao thông, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng đã lập 1.225 biên bản, nộp ngân sách Nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.