Công an Đức Thọ bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản sau 24 giờ gây án

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng cướp giật tài sản sau 24 giờ đấu tranh phá án.

Đối tượng Phan Văn Biển khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật

Thiếu tá Nguyễn Viết Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đức Thọ vừa cho biết, vào lúc 13h, ngày 13/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Trang (SN 1952), trú tại khối 11, phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An), hiện đang sinh sống tại thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ) với nội dung: “Vào lúc 12h30 ngày 13/4, khi bà đang dắt xe đạp từ khu vực thôn Triều Đông lên đê La Giang thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát giật chiếc túi để trước giỏ xe đạp, bên trong có 1 chiếc ĐTDĐ Samsung; 50 nghìn đồng tiền mặt và một số giấy tờ tuy thân. Tổng giá trị tài sản của bà Trang bị cướp khoảng 7 triệu đồng”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan điều tra

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã bố trí lực lượng xuống hiện trường, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Sau 24 giờ, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp giật gồm: Phan Văn Biển (SN 1995), trú tại tổ dân phố Đại Lợi và Nguyễn Văn Hiền (SN 1994), trú tại tổ dân phố Tân Định, thị trấn Đức Thọ. Được biết, cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình. Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng còn khai nhận thêm, trong thời gian vừa qua đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Biển và Nguyễn Văn Hiền để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và cướp giật.

Đức Phú