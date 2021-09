Công an Đức Thọ bắt đối tượng cướp giật sau 12 giờ gây án

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 10/9/2021, em Nguyễn Thị Ngà (SN 2006) điều khiển xe máy điện chở theo em Lê Ngọc Quỳnh (SN 2006) cả hai đều trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ đi trên trục đường liên xã từ An Dũng đến xã Lâm Trung Thủy.

Sau 12 giờ gây án, đối tượng Lê Hồng Quân đã bị Công an huyện Đức Thọ tóm gọn.

Khi đến khu vực thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy, bất ngờ có một nam thanh niên đuổi theo và nắm lấy tay em Ngà kéo mạnh làm cả 2 em ngã xuống đường. Đối tượng đã cướp chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo của em Lê Ngọc Quỳnh rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 12 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, Công an huyện Đức Thọ đã xác minh và làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp là Lê Hồng Quân (SN 1991) trú tại thôn Hữu Chế, xã An Dũng.

Tại cơ quan điều tra Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hồng Quân để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

