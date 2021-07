Công an Đức Thọ khởi tố 2 đối tượng “tấn công” phóng viên

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Nhật Vũ (SN 1993) và Nguyễn Văn An (SN 1985) cùng trú thôn Long Sơn, xã An Dũng về tội cố ý gây thương tích.

Đào Nhật Vũ (áo đen) và Nguyễn Văn An tại Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 1/7, Nguyễn Văn An đến khu vực trước cổng xã Lâm Trung Thủy để kiểm tra tình hình khai thác và vận chuyển đất thải gồm bê tông, xỉ gạch vụn do UBND xã Lâm Trung Thủy đang phá dỡ, cải tạo trụ sở làm việc (Nguyễn Văn An có xe tải được thuê vận chuyển đất thải đi đổ và Đào Nhật Vũ là lái xe cho An).

Lúc này, anh Nguyễn Nhật Hào là phóng viên của Tạp chí Kinh tế và Đồ uống điều khiển xe ô tô BKS: 51A-26645, đi cùng trên xe có anh Vũ Đức Thuần (SN 1980, trú tại TDP 10, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) đến tìm hiểu… Tại đây, An và anh Hào có nói chuyện trao đổi với nội dung liên quan đến đất đai. Sau đó, anh Hào lên xe đi và An cũng đi về nhà.

Khoảng 22h30p cùng ngày, anh Hào và anh Thuần đi đến khu vực thôn Long Sơn, xã An Dũng (Đức Thọ) để xác minh về tình trạng khai thác đất nhưng không phát hiện có hoạt động khai thác đất trái phép tại đây nên lên xe quay về.

Khi đi đến đường bê tông liên thôn trước ngõ nhà An thì thấy người này đã đứng bên đường chặn xe và yêu cầu anh Hào xuống xe.

Trong quá trình này, 2 bên lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn. An đã đi lấy một cuốc vét, đồng thời gọi điện cho Đào Nhật Vũ đến hỗ trợ. Một lúc sau Vũ có mặt.

Khi An và anh Hào đứng nói chuyện trước đầu xe ô tô của anh Hào thì An dùng tay đẩy anh Hào lùi về phía sau, đồng thời cầm cuốc đánh mạnh từ trên xuống trúng vào đầu và cổ anh Hào.

Tiếp đó, An cầm cuốc đánh tiếp thì anh Hào dơ tay trái lên đỡ khiến cuốc bị gãy. An tiếp tục cầm cán cuốc đánh 4 cái vào 2 tay của anh Hào.

Thấy An đánh anh Hào thì Vũ cũng xông vào dùng tay đánh tới tấp vào nạn nhân. 2 bên giằng co một lúc thì anh Hào đã thoát ra và bỏ chạy được.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã An Dũng đã có mặt để xử lý sự việc. Anh Hào được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh để điều trị.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ ra quyết định trưng cầu giám định số 54/QĐ-CSĐT, trưng cầu Trung tâm Pháp y và giám định y khoa Sở Y tế Hà Tĩnh giám định. Theo kết luận giám định thương tích số 88/TgT ngày 8/7/2021 của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa Sở Y tế Hà Tĩnh, tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Nhật Hào là 5%.

Đức Phú