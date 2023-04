Công an Đức Thọ xử lý các trường hợp điều khiển xe mô tô nẹt pô, lạng lách

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã vây bắt, xử lý 3 thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường nội thị.

Các trường hợp độ ống xả làm cho tiếng nổ lớn gây ảnh hưởng đến người dân.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Thời gian gần đây, Công an huyện Đức Thọ nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện một số thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT-TT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm”.

Theo đó, vào khoảng 20h10" ngày 1/4, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Thọ, tổ công tác Đội CSGT-TT đã dừng phương tiện xe mô tô sơn màu đen - bạc, không gắn BKS do Trần Trọng Hùng (SN 2001) trú tại thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh điều khiển, chở Nguyễn Văn Ái (SN 2006, trú cùng thôn) có hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, rú ga (nẹt pô) liên tục ở khu vực nội thị và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Các trường hợp vi phạm được triệu tập đến Công an huyện Đức Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến hành khai thác mở rộng và trích xuất camera an ninh tại các khu vực đường nội thị, cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm trên còn có xe mô tô BKS 37K9-1608 do Phạm Công Hoan (SN 2004) trú thôn Ninh Thái, xã Trường Sơn điều khiển và xe mô tô BKS 38D1-325.70 do Lê Quang Trường (SN 2004) trú thôn Kim Mã, xã Trường Sơn điều khiển có hành vi không đội mũ bảo hiểm, rú ga, nẹt pô.

Đội CSGT-TT đã tiến hành triệu tập các trường hợp trên đến Công an huyện làm việc. Tại đây, Phạm Công Hoan và Lê Quang Trường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, mặt khác trong hơi thở của Lê Quang Trường có nồng độ cồn dưới mức 0,25 miligam/ lít khí thở.

Trước đó, vào ngày 25/2/2023, Đội CSGT-TT Công an Đức Thọ cũng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 4 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tàng trữ vũ khí thô sơ (dao tự chế). Cơ quan chức năng đã tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 6/4, Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 3 xe mô tô, tước 2 giấy phép lái xe, tổng tiền phạt 12,5 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm gồm: trong hơi thở có nồng độ cồn; bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị; không đội mũ bảo hiểm.

Đức Phú