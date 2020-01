Công an Hà Tĩnh bắt giữ xe ô tô chở hơn 5 tạ mỡ bẩn

Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô chở 510 kg mỡ động vật không có hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ.

Phương tiện và 510 kg mỡ bẩn đang tạm giữ tại cơ quan chức năng

Vào hồi 19h15 ngày 14/1/2020, trên tuyến quốc lộ 15A thuộc địa bàn thôn Đông Nam, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Thường Nga (Can Lộc), Chi cục Thú y Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS 38C-096.46 do Trương Văn Đức (SN 1996 ở xã Thường Nga) điều khiển, vận chuyển 23 bao mỡ động vật, tổng trọng lượng 510 kg, không có hồ sơ thủ tục đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo lời khai của lái xe, số mỡ không rõ nguồn gốc này trên sẽ đưa ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Ánh Hồng