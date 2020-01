Công an Hà Tĩnh bắt xe khách chở gần 1 tấn gỗ nghi là trắc từ Lào về Nghệ An

Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ xe mang BKS Lào thiết kế hầm thủy lực để chứa gần 1 tấn gỗ (nghi là gỗ trắc) do Nguyễn Văn Hiền (SN 1979, trú tại xã Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy từ hướng Quảng Bình ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe khách mang BKS Lào chở hàng cấm chạy qua Hà Tĩnh

Vào hồi 21h15 ngày 9/1, tại km 821+200 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Bình (Hương Khê), Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) và Công an huyện Hương Khê kiểm tra xe BKS Lào UN - 3196, do Nguyễn Văn Hiền điều khiển chạy hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều mặt hàng Thái Lan gồm bánh kẹo, nước giặt, mỹ phẩm trị giá trên 100 triệu đồng.

Nhiều bánh kẹo, nước giặt, mỹ phẩm... trị giá trên 100 triệu đồng nhưng không có hóa đơn chứng từ

Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện phía sau xe có thiết kế một hầm thủy lực, bên trong chứa gần 1 tấn gỗ (nghi là gỗ trắc) được cưa xẻ thành khí.

Gần 1 tấn gỗ cất giấu trong hầm thủy lực của xe khách bị lực lượng chức năng phát hiện

Lái xe không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên và bước đầu khai nhận, số gỗ trên được thuê vận chuyển từ tỉnh Savanakhet (Lào) đi qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) về Nghệ An để tiêu thụ.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Phú