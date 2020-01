Công an Hà Tĩnh cần kiểm soát, xử lý chặt chẽ ngay từ khi dấu hiệu tội phạm mới hình thành

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Công an Hà Tĩnh tổ chức vào sáng 2/1.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Công an; về phía tỉnh ta có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2019, lực lượng công an tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực. Công an trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm đạt kết quả cao.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh khai mạc Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Toàn tỉnh xảy ra 451 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 9 người, bị thương 107 người, thiệt hại tài sản hơn 28 tỷ đồng (giảm 9,6% so với năm 2018). Trong đó, nổi bật là tội xâm phạm nhân thân, tội phạm giết người do mâu thuẫn, tranh giành địa bàn làm ăn và nguyên nhân xã hội.

Tội cố ý gây thương tích có xu hướng giảm nhưng phương thức, thủ đoạn gây án manh động, liều lĩnh, xuất phát từ tranh chấp địa bàn liên quan hoạt động “tín dụng đen”, mâu thuẫn gia đình, do rượu bia…

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh báo cáo tham luận tại hội nghị

Lực lượng công an cũng phát hiện 268 vụ, 5 tổ chức, 292 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (tăng 37 vụ = 16,01% so với năm 2018); phát hiện 543 vụ, 18 tổ chức, 612 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (giảm 7 vụ so với năm 2018); bắt giữ 105 vụ, 153 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 4 vụ so với năm 2018); 208 vụ, 468 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 23 vụ, so với năm 2018).

Tệ nạn đánh bạc trong năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp, tinh vi, khó kiểm soát, mức độ cá cược lớn, nhiều ổ nhóm hoạt động có tổ chức, với nhiều hình thức, phương thức khác nhau. Kết quả, lực lượng công an đã phát hiện 498 vụ, 1.832 đối tượng đánh bạc (tăng 65 vụ so với năm 2018).

Tai nạn giao thông được kiềm chế, toàn tỉnh xẩy ra 126 vụ, làm chết 110 người, bị thương 79 người (giảm 11 vụ, giảm 13 người chết, tăng 5 người bị thương so với năm 2018)

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực; kịp thời điều tra, xử lý các vụ án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Theo đó, đã điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 80,9%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng thời gian tới, tình hình tội phạm sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tinh vi và manh động, liều lĩnh hơn. Theo đó, yêu cầu lực lượng Công an phải tăng cường, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, mới nổi liên quan đến an ninh trật tự ngày tại cơ sở

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình tội phạm sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, tinh vi và manh động hơn, đặc biệt là tình hình hoạt động của các băng, ổ nhóm “xã hội đen”... Theo đó, lãnh đạo công an tỉnh phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra kiểm soát, xử lý chặt chẽ ngay từ khi dấu hiệu tội phạm mới hình thành.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Công an tỉnh cần có kế hoạch phù hợp, đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; các loại tội phạm liên quan đến “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ…

Tập trung đấu tranh triệt phá các đường giây ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xẩy ra oan sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm.

Làm tốt công tác nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt những vấn đề có liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ…; đấu tranh đẩy lùi và đi tới chấm dứt tình trạng tội phạm của các băng nhóm “xã hội đen”. Tích cực xử lý dứt điểm các tình huống nảy sinh; xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Công an cần tăng cường kiểm tra toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý môi trường; bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời chủ động xử lý nghiêm các đối tượng, phần tử, tổ chức vi phạm pháp luật bất kể đó là ai. Phối hợp các lực lượng quân đội, biên phòng nhằm xử lý dứt điểm, nhịp nhàng mọi tình huống về an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực, khu vực trọng điểm. Phát huy đúng tinh thần của cán bộ chiến sỹ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ đúng với tinh thần “Dân cần, dân khó có công an”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng cờ của Bộ Công an cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an inh Tổ quốc cấp cơ sở”

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Quyết thắng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu tiên tiến cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Đức Thiện