Công an Hà Tĩnh huy động hơn 600 lượt cán bộ, chiến sỹ bảo vệ Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đến thời điểm này, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất các phương án bảo đảm an ninh trật tự cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thành phố Hà Tĩnh có 3 điểm thi chính với 66 phòng thi, có hơn 1.500 thí sinh đăng ký dự thi. Thiếu tá Trần Quang Đạt - Phó Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh cho biết: “Trước và trong kỳ thi, lực lượng công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ chức kiểm tra yêu cầu các cơ sở in ấn, photocopy ký cam kết không in ấn tài liệu liên quan đến kỳ thi. Đối với các điểm thi, Công an thành phố bố trí bảo vệ vòng trong 24/24h”.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát

Cũng theo Thiếu tá Trần Quang Đạt, để bảo đảm an toàn giao thông trong những ngày thi, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, phân tuyến, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông và các sự cố khác làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các thí sinh.

“Trường hợp thí sinh hoặc phụ huynh đưa con đi thi không may xảy ra tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ linh động xử lý sau, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời”, Thiếu tá Trần Quang Đạt cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày (9 -10/8). Hà Tĩnh có trên 15.000 thí sinh tham gia tại 35 điểm thi trên toàn tỉnh.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ, đồng thời chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, an toàn cho các điểm thi.

Thượng tá Đinh Việt Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, xác định Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là kỳ thi quan trọng, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết đảm bảo ANTT cho kỳ thi như: phòng chống cháy nổ, ùn tắc giao thông, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ... đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, tài liệu, phương tiện liên quan đến kỳ thi. Chủ động phối hợp xây dựng phương án phòng chống dịch Covid-19.

Cảnh sát giao thông TP Hà Tĩnh sẽ tổ chức phân luồng tại các điểm thi trên địa bàn (Ảnh tư liệu)

Trước đó, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh, nhất là những cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các khâu của kỳ thi.

Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra máy móc, phương tiện phục vụ in sao đề thi, tuyệt đối không để sơ hở, thiếu sót để lộ, lọt tài liệu kỳ thi ra ngoài.

Theo kế hoạch, dự kiến Công an Hà Tĩnh sẽ huy động hơn 600 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ trước trong và sau kỳ thi; các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị cũng được huy động tối đa đảm bảo phục vụ an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Nam Giang