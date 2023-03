Công an Hà Tĩnh khởi tố 2 đối tượng mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thông qua facebook, zalo, gmail bán 1.032.100 thông tin cá nhân thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh (SN 1992, trú thôn Tiền Phong, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Đức Quảng (SN 1992, trú thôn Nhân Bình, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và một số đơn vị công an trong tỉnh liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng thông tin cá nhân (gồm: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, quan hệ gia đình, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản ngân hàng…) của họ bị lộ lọt. Nhiều đối tượng đã lợi dụng gọi điện, nhắn tin qua điện thoại, facebook, zalo quấy rầy, thuyết phục mua bán hàng gia dụng, thời trang, mở các lớp đào tạo tiếng Anh, quảng cáo cho vay tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đe dọa…

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Đào Xuân Đỉnh (SN 1992, trú thôn Tiền Phong, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sử dụng trái phép thông tin. Đỉnh làm nghề kinh doanh bán mặt hàng đá phong thủy nên biết được nhiều người có nhu cầu mua thông tin cá nhân gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản tiết kiệm của khách hàng thuộc ngành ngân hàng, điện lực… để sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Từ tháng 5/2021, Đỉnh tìm kiếm và tải về các nguồn thông tin cá nhân ở nhiều nơi để bán thu lợi. Để có dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, Đỉnh đã tạo các tài khoản để truy cập vào các trang web: “khachhang.net, datacenter.com, datakhachhang.vn”, từ đó tải khoảng 2 triệu dữ liệu thông tin cá nhân về máy tính cá nhân.

Sau khi có nhiều dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, Đỉnh lập 2 tài khoản facebook là “Đào Xuân Đỉnh”, “Quang Thanh”; 2 tài khoản zalo; 2 tài khoản gmail. Từ đó, sử dụng các tài khoản facebook tham gia vào các hội nhóm như “Mua bán khách hàng tiềm năng”, “Data chất lượng”, “Data chất lượng toàn quốc”… và đăng bài quảng cáo bán thông tin cá nhân. Khi tìm được người mua, Đỉnh sử dụng zalo, gmail kết bạn, nhắn tin thỏa thuận bán các loại dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của người mua.

Đối tượng Đào Xuân Đỉnh (bên phải) và Nguyễn Đức Quảng.

Để tìm kiếm được nhiều người mua, tháng 5/2022, Đỉnh đã liên hệ, thỏa thuận với Nguyễn Đức Quảng (SN 1992, trú thôn Nhân Bình, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về việc bán dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng nhằm thu lợi nhuận. Đầu tháng 7/2022, Quảng đồng ý nên Đỉnh cung cấp tài khoản, mật khẩu facebook, zalo đều có tên “Quang Thanh” cho Quảng, đồng thời hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho Quảng về việc sử dụng các tài khoản này vào các hội nhóm “Mua bán khách hàng tiềm năng”, “Data chất lượng”, “Data chất lượng toàn quốc” để tìm người mua.

Khi có người mua, Quảng sẽ nhắn tin trao đổi thỏa thuận về loại hình, số lượng, địa bàn dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng cần mua. Sau đó, Quảng thông báo cho Đỉnh để Đỉnh lọc, phân loại dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng theo yêu cầu, tiêu chí người mua rồi gửi lại cho Quảng để Quảng gửi cho người mua hoặc Đỉnh trực tiếp đăng nhập vào tài khoản zalo “Quang Thanh”, sử dụng gmail gửi trực tiếp cho người mua.

Số tiền thu lợi bất chính từ việc bán dữ liệu cá nhân khách hàng, Đỉnh và Quảng thỏa thuận: Nếu người mua từ nguồn của Quảng sẽ chia mỗi người 50%; nguồn khách hàng do Đỉnh tự tìm kiếm và bán dữ liệu cá nhân thu lợi được thì Đỉnh không chia cho Quảng.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Đào Xuân Đỉnh đã tìm kiếm, tải hơn 2 triệu thông tin cá nhân do các tổ chức, cá nhân đang quản lý về máy tính của mình. Sau đó, Đỉnh cùng Nguyễn Đức Quảng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thông qua các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo, gmail bán 1.032.100 thông tin cá nhân thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 03/02/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Đỉnh và Nguyễn Đức Quảng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

