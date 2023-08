Công an Hà Tĩnh lập chốt kiểm tra chấp hành giao thông trên đường ven biển

Trước tình hình an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, Tổ công tác 256 Công an Hà Tĩnh triển khai các chốt kiểm tra các phương tiện, nhất là xe tải, container, xe khách đường dài.

Tối 13/8, Tổ công tác đặc biệt 256 Công an tỉnh triển khai chốt kiểm soát kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh thông tin về công tác kiểm tra an toàn giao thông trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh.

Việc lập chốt kiểm tra trên đường ven biển Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh số lượng phương tiện cơ giới, nhất là xe tải, container, xe khách đường dài... lưu thông trên tuyến đường này tăng cao. Đây cũng là một trong nguyên nhân dẫn tới tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh tăng ở 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số nguời bị thương).

Loại phương tiện mà Tổ công tác đặc biệt tập trung kiểm tra là xe tải, xe khách, xe đầu kéo, container với các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ; chở quá số hành khách quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; sử dụng nồng độ cồn, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện...

Tổ công tác đặc biệt 256 Công an tỉnh cũng chú trọng kiểm tra giấy phép lái xe và các loại giấy tờ liên quan tới kiểm định phương tiện, bởi tình trạng tài xế, chủ xe, sử dụng dụng giấy tờ giả hiện có dấu hiệu tăng lên.

Việc kiểm tra chấp hành pháp luật ATGT trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) của Tổ công tác đặc biệt 256 Công an tỉnh được thực hiện từ 18h ngày 13/8 tới 0h ngày 14/8. Trong thời gian này, lực lượng chức năng kiểm tra khoảng 30 lượt phương tiện.

Ngoài chốt ở xã Cẩm Lĩnh, Tổ công Tổ công tác đặc biệt 256 Công an tỉnh còn bố trí lực lượng lập chốt kiểm tra tại 2 địa điểm khác với mục tiêu khép kín địa bàn.

Theo đánh giá của tổ công tác, tại thời điểm kiểm tra, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của các tài xế di chuyển trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh khá tốt, số trường hợp vi phạm ít. Trong ảnh: Lực lượng chức năng test nhanh nước tiểu của tài xế xe tải đường dài.

Trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh cho hay: Với việc gia tăng nhanh số lượng phương tiện, gây áp lực lên hạ tầng giao thông khiến tình hình trật tự ATGT trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nhất là các đoạn qua khu vực dân cư. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai kế hoạch đảm bảo ATGT trên tuyến đường ven biển.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Phong, việc chấp hành pháp luật về ATGT trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh được đơn vị triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác đặc biệt 256 phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương, bởi đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo ATGT trên địa bàn. Việc phối hợp góp phần giúp cho việc triển khai lực lượng khép kín địa bàn với quan điểm không gây khó dễ cho người dân nhưng cũng tránh trường hợp mua chuộc, bỏ qua lỗi vi phạm.

Văn Đức – Anh Tấn