Công an Hà Tĩnh ra quân bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp lễ 30/4 - 1/5/2021 và bảo vệ bầu cử.

Sáng 15/4, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp lễ 30/4 - 1/5/2021 và bảo vệ bầu cử.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa quân số và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung tại những cung đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT, những khung giờ thường xảy ra tai nạn và các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ.

Đặc biệt, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; khai thác tối đa hiệu quả hệ thống giám sát, xử lý vi phạm qua hình ảnh, cân tải trọng và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang bị vào việc xử lý vi phạm TTATGT.

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tập trung phát hiện, xử lý vi phạm về nồng độ cồn (Ảnh: CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông - 3/2021).

Phối hợp với các đơn vị công an, kịp thời phát hiện và bắt giữ các loại tội phạm, như: cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ...

Kịp thời phát hiện việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép đi trên các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy (nhất là phương tiện vận chuyển khách đường dài).

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh diễu hành sau lễ ra quân.

Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, chiến sỹ đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường chính TP Hà Tĩnh với mục đích tuyên truyền cho cán bộ và Nhân dân biết chấp hành và tích cực hưởng ứng cùng lực lượng CSGT tham gia bảo đảm TTATGT thời gian tới.

Thanh Ngà – Anh Cường