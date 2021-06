Công an Hà Tĩnh tăng cường 150 cán bộ, chiến sỹ kiểm soát khu vực cách ly, chốt phong tỏa

Công an Hà Tĩnh vừa tăng cường 150 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) để bổ sung cho Công an TP. Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid -19 tại khu vực cách ly và chốt phong tỏa.

Công an TP. Hà Tĩnh lập chốt phong tỏa ở ngõ 206, đường Nguyễn Du.

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Hà Tĩnh đang diễn biến rất phức tạp (tính đến trưa ngày 8/6 đã có 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2), nhằm tăng cường lực lượng cho các địa bàn có các ca dương tính với Covid-19 và khu vực cách ly, Công an tỉnh đã điều động 150 CBCS thuộc các phòng chức năng để chi viện, trong đó 130 CBCS về Công an Thành Phố và 20 CBCS về Công an huyện Cẩm Xuyên.

Lực lượng Công an cắm chốt tại khu vực phong tỏa ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào sáng nay (8/6/2021)

Các CBCS được tăng cường sẽ chịu sự phân công làm nhiệm vụ của Công an TP. Hà Tĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên; phối hợp cùng với các lực lượng chức năng đảm bảo ANTT, trực 24/24h giờ nhằm kiểm kiểm tra, kiểm soát khu vực phong tỏa, khu vực cách ly trong phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Văn Hùng