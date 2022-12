Công an Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia

Thời gian tới, toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, lãnh đạo theo hướng khoa học, hiệu quả; quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương của cấp trên ban hành.

Chiều 13/12, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông qua báo cáo tổng kết 10 năm hực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng uỷ Công an tỉnh đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ và đảng viên, cán bộ chiến sỹ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh như: bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, bảo vệ tết Nguyên đán… bảo vệ an toàn 294 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế thăm và làm việc trên địa bàn và 219 sự kiện cấp tỉnh; làm tốt chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trần Bình Nghĩa tham luận về vấn đề xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ động tham mưu tốt cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trên lĩnh vực bảo đảm an ninh kinh tế, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT. Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình khiếu kiện trong nội bộ, nhân dân; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Quan tâm đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân rộng các điển hình tiên tiến góp phần đảm bảo tình hình ANTT ngay tại cơ sở.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Làm tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững chắc, có sức chiến đấu cao.

Trong đó, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 3.225 vụ, khởi tố 5.106 vụ/9.475 bị can; tiếp nhận 5.357 tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện nghiêm công tác tạm giam, tạm giữ, chấp hành án theo kế hoạch. Lực lượng Công an Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu giải pháp đảm bảo ANTT.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải ghi nhận sự nỗ lực và những thành tích trên các mặt công tác mà Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên toàn địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, công an tỉnh đã thực hiện tốt vai trò của mình trên các mặt công tác, góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, lãnh đạo theo hướng khoa học, hiệu quả; quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương của cấp trên ban hành. Đẩy mạnh tiến độ và hiệu quả thực hiện Đề án 06 của Chính phú; nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ góp phần xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Hội nghị cũng đã tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 6 tập thể phòng..

và 9 tập thể đội công tác đã có nhiều đóng góp trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý