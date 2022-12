Công an Hà Tĩnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm sau những ngày đầu ra quân trấn áp

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (15/11/2022-5/2/2023), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h30" đêm 2/12 đã phá vỡ không gian yên bình của làng quê Yên Khánh, Xuân Yên (Nghi Xuân). 2 nạn nhân là ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H (SN 1984) cùng ở thôn Yên Khánh được phát hiện đã tử vong tại nhà ông D. với nhiều vết dao trên cơ thể.

Trần Thế Bảo bị lực lượng chức năng áp giải về tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Xuân xác định đối tượng tình nghi là Trần Thế Bảo (SN 1989, ở xã Xuân Viên) và tổ chức truy tìm.

Đến 11h trưa 3/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà đã bắt giữ Trần Thế Bảo khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Lộc Hà.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Với việc triển khai lực lượng nhanh chóng, kịp thời và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp, phá thành công vụ trọng án, góp phần ổn định tâm lý cho quần chúng nhân dân.

Trong đợt cao điểm lần này, Công an huyện Nghi Xuân tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản; đồng thời, tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động sự vào cuộc của Nhân dân trong việc kiên quyết đấu tranh, tố giác các đối tượng, giữ vững bình yên cuộc sống".

3 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội lừa bán số lô, số đề tại Công an huyện Thạch Hà.

Trước đó, từ nguồn tin báo của 2 nạn nhân tại thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Trị về việc bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng việc bán số lô, số đề qua mạng xã hội, ngày 26/11, Đội Cảnh sát hình sự (Công an Thạch Hà) đã bắt giữ Trương Đặng Thành Trung (SN 2002), Đặng Văn Nghĩa (SN 2001) và Lê Văn Sơn (SN 2001) cùng trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

3 đối tượng này đã lập ra các facebook, zalo giới thiệu là giám đốc, trợ lý giám đốc và nhân viên Công ty xổ số miền Bắc và giới thiệu số lô, đề trúng thưởng với giá bán: bạch thủ lô VIP 100% 5 triệu đồng, bạch thủ đề VIP 100% 15 triệu đồng, 3 càng đề VIP 100% 30 triệu đồng... Nếu khách hàng muốn lấy số, phải chuyển khoản trước 50% và thanh toán hết số tiền còn lại sau khi có kết quả.

Với thủ đoạn như trên, Trung, Nghĩa, Sơn đã lừa đảo hàng chục bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Tang vật bị thu giữ.

Thiếu tá Lê Viết Đường - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Thạch Hà) thông tin: “Thời điểm cuối năm, các loại tội phạm gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Trước tình hình đó, chúng tôi tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng”. Bên cạnh đó, tập trung cao cho công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm bắt đầy đủ về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm”.

Lực lượng Công an tích cực vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí.

Sau những ngày đầu ra quân, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 17 vụ/17 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, thu hồi tài sản khoảng 600 triệu đồng; triệt phá thành công 1 chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao; phát hiện, bắt giữ 35 vụ/41 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; bắt giữ 15 vụ/17 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt 5 vụ/4 đối tượng chế tạo, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép...

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng liên quan trong đường dây ghi lô đề 500 triệu đồng/ngày (Ảnh: Văn Hùng - Nga Nguyễn).

Trong đó, lực lượng công an các địa phương: TX Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Khê, Cẩm Xuyên cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh như: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao... đã đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm, được quần chúng Nhân dân đánh giá cao.

Nổi bật, Công an huyện Hương Khê khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích Việt (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Hương Long, huyện Hương Khê) về hành vi “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức” chiếm đoạt 300 triệu đồng; Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Hà, Công an TP Hà Tĩnh phá thành công chuyên án 0622L, bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây ghi lô đề trái phép, bước đầu xác định số tiền đánh bạc khoảng 500 triệu/ngày...

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sỹ, Công an Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực trong những ngày đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các vụ án, vụ việc đều được tổ chức điều tra, giải quyết, xác minh đúng quy định của pháp luật, nhiều đường dây tội phạm bị triệt phá, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân".

Mặc dù vậy, theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục đánh giá sát tình hình để chủ động tham mưu, giải quyết đúng trình tự, quy định; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đồng loạt tấn công, trấn áp tội phạm. Song song với đó, tăng cường công tác phối hợp với địa phương, đơn vị, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản; triển khai thực hiện tốt các mặt công tác về ATGT, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... đảm bảo cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.

Thùy Dương