Công an Hà Tĩnh triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc có quy mô

Từ đầu năm lại nay, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng, đặc biệt xuất hiện nhiều tụ điểm đánh bạc quy mô với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp.

11 đối tượng đánh bạc tại khu vực đồi núi cao su, ở xã Hương Thủy (Hương Khê) vào đêm 3/9/2021 đã bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Liên tiếp trong hơn 3 tháng gần đây, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc lớn. Gần đây nhất là vào khoảng 22h ngày 3/9/2021, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an xã Hương Thủy phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” trên khu vực đồi núi cao su, tại khoảnh 3, tiểu khu 208 thuộc địa bàn xã Hương Thủy.

Tang vật thu giữ gồm: hơn 24 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 12 điện thoại di động các loại, 9 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Lợi dụng địa hình đồi núi, một số đối tượng đã bỏ chạy, đến ngày 5/9, 4 đối tượng khác đã lên cơ quan công an đầu thú. Đây là tụ điểm đánh bạc có tổ chức, hoạt động liên huyện và thường xuyên thay đổi địa điểm. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng phân công canh gác chặt chẽ, thời gian đánh thường vào đêm khuya, khoảng từ 23h đêm hôm trước đến 2h sáng ngày hôm sau và địa điểm là những vùng đồi núi cao, hoang vắng…

Đặng Danh Bình (SN 1975, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) - đối tượng cầm đầu tụ điểm đánh bạc tại khu vực núi Bầng, bị phát hiện, bắt giữ vào ngày 30/8/2021.

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang 20 đối tượng (đã khởi tố 15 đối tượng) đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại khu vực núi Bầng thuộc thôn Bình Nguyên, xã Bình An.

Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị dùng để đánh bạc, 13 điện thoại di động và 7 chiếc xe máy. Đáng nói, cũng với phương thức, thủ đoạn hoạt động như tụ điểm đánh bạc bị bắt ở xã Hương Thủy (Hương Khê), các đối tượng đánh bạc từ khoảng 22h đến 4h ngày hôm sau, địa điểm tổ chức thường là những vùng núi hoang vắng và liên tục thay đổi địa điểm.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ ngày 18/5/2021 tại tụ điểm do Đào Hữu Tình (SN 1982, trú tổ dân phố 2, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) làm chủ.

Ngày 18/5/2021, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã phá tụ điểm đánh bạc do Đào Hữu Tình (SN 1982, trú tổ dân phố 2, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) làm chủ, bắt giữ 18 đối tượng (đã khởi tố 16 đối tượng), thu giữ tại sới bạc hơn 72 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan.

Tang vật bị thu giữ tại vụ đánh bạc do Đào Hữu Tình (SN 1982, trú tổ dân phố 2, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) làm chủ.

Được biết, từ đầu năm lại nay, lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ hơn 50 vụ, việc với trên 400 đối tượng vi phạm pháp luật về đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi địa điểm thường đánh từ 1-2 lần, khi có dấu hiệu lạ sẽ lập tức nghỉ hoặc thay đổi địa điểm.

Các con bạc sẽ tập kết tại một địa điểm do “chủ sới” chỉ định, khi vào sới đều được “xét hỏi” lai lịch rất kỹ, nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ bị đuổi ra. Sới bạc được tổ chức chặt chẽ, có sự phân công công việc rõ ràng, bố trí người canh gác cẩn mật, chia ra nhiều vòng, liên lạc với nhau, nếu phát hiện “có động” sẽ lập tức tiêu hủy chứng cứ, bỏ chạy vào rừng. Để việc đánh bạc diễn ra liên tục, khép kín, các đối tượng chuẩn bị thức ăn, thuốc lá phục vụ con bạc ngay tại chỗ; bố trí người cho vay tiền với giá “cắt cổ” để đảm bảo cung cấp tiền cho các con bạc vào những lúc “khát” nhất.

15 đối tượng tham gia đánh bạc...

... tại núi Bầng (xã Bình An, Lộc Hà) vào ngày 30/8/2021 đã bị khởi tố.

“Chính vì những mánh khóe tinh vi của các đối tượng mà công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn. Để bắt giữ và truy tố các đối tượng trước pháp luật, lực lượng công an đã phải rất kỳ công trong khâu bố trí nghiệp vụ và tổ chức lực lượng bắt giữ...” - một điều tra viên kỳ cựu chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) nhấn mạnh: “Tệ nạn và tội phạm đánh bạc luôn để lại những hệ lụy khôn lường. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc tụ tập đánh bạc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mà còn có thể làm lây nhiễm dịch bệnh. Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, tuy nhiên, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ chặt chẽ, nên luôn đảm bảo đầy đủ chứng cứ buộc tội để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật”.

Hoàng - Huyền