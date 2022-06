Công an Hà Tĩnh xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn

Để ngăn chặn tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia, công an các địa phương ở Hà Tĩnh tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đội CSGT - TT (Công an TP Hà Tĩnh) kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển ô tô, xe máy trên các tuyến đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh nên các tuyến đường khu vực nội thành của TP Hà Tĩnh tập trung khá nhiều nhà hàng, quán ăn, vì thế, dễ xảy ra tình trạng người dân sử dụng bia rượu vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Điều này dẫn tới nguy cơ cao xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT).

Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm liên quan sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, thời gian qua, Đội CSGT - TT Công an (TP Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tầng lớp Nhân dân tới việc thực hiện các chuyên đề xử lý nồng độ cồn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông góp phần kéo giảm TNGT.

Thời điểm này, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT của Cục CSGT (Bộ Công an) trong 3 tháng (từ ngày 20/6 đến hết ngày 20/9), Đội CSGT – TT Công an TP Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT.

Thiếu tá Phan Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho hay: Để việc xử lý mang lại hiệu quả, vào buổi tối mỗi ngày, bên cạnh việc thành lập nhiều tổ công tác tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường Hàm Nghi, Phan Đình Phùng, Nguyễn Xí, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Thị Minh Khai…, lực lượng chức năng còn cắt cử lực lượng tuần tra lưu động để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đội CSGT – TT (Công an TP Hà Tĩnh) lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Tính từ 20/6 tới nay, mỗi đêm, các tổ công tác cùng lực lượng lưu động kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện gồm cả ô tô và xe máy. Nhìn chung, người dân có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển phương tiện. Tuy vậy, còn một bộ phận người dân vẫn vi phạm khi tham gia giao thông.

Theo Thiếu tá Phan Viết Hùng, từ khi thực hiện đợt cao điểm đến nay, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý 20 trường hợp người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, trong đó có 8 trường hợp ô tô, 12 trường hợp xe máy, với tổng mức tiền phạt hơn 80 triệu đồng.

Đội CSGT – TT (Công an huyện Thạch Hà) ra quân xử lý vi phạm giao thông, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Thời điểm này, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng ra quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trật tự ATGT. Đại úy Trần Hoàng Hiệp, Đội trưởng Đội CSGT – TT (Công an huyện Thạch Hà) cho hay: Trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ 15/12/2021 tới 14/6/2022), toàn huyện xảy ra 7 vụ TNGT khiến 6 người chết, 3 người bị thương. Dù các ngành chức năng của huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo trật tự ATGT, tuy nhiên, số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT vẫn còn cao.

Theo Đại úy Trần Hoàng Hiệp, Thạch Hà là vùng phụ cận, cửa ngõ ra vào TP Hà Tĩnh, lại có có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua nên có lưu lượng, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn, đặc biệt sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường thì mật độ, lưu lượng người, phương tiện và tình hình TNGT trên địa bàn diễn biến phức tạp hơn trước. Không ít vụ va chạm, TNGT xảy ra xuất phát từ ý thức chưa tốt của người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Quá trình kiểm tra, cơ bản người dân đều có tinh thần tự giác, chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng CSGT.

“Đơn vị kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm hoặc các tuyến đường hay xảy ra các vụ TNGT trên địa bàn huyện trong khung giờ từ 19h - 22h mỗi ngày.

Qua việc kiểm tra, đơn vị đã lập biên bản xử phạt 15 trường hợp với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Bên cạnh phạt tiền, các trường hợp vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện”, Đại úy Trần Hoàng Hiệp thông tin về kết quả sau 6 ngày ra quân cao điểm xử lý nồng độ cồn.

Công an huyện Hương Sơn kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Thực tế cho thấy, trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, công an các địa phương đều kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; lực lượng chức năng cũng có biện pháp xử lý những trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng hoặc có hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ.

Công an các địa phương ở Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, ngoài việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, để phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm, lực lượng công an toàn tỉnh còn chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lên án hành vi sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, trong 6 tháng năm 2022 (từ 15/12/2021 tới 14/6/2022), toàn tỉnh xảy ra 46 vụ TNGT khiến 39 người tử vong, 19 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 5 vụ TNGT nhưng bằng về số người chết và người bị thương. Các địa phương có số người chết do TNGT cao như: Thạch Hà 7 người, Cẩm Xuyên 6 người, Nghi Xuân, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh cùng 4 người…

Văn Đức