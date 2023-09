Công an Hương Khê bắt giữ 2 đối tượng, thu 3.100 viên ma túy

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 đối tượng về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 3.100 viên ma túy.

Trước đó, vào khoảng 00 giờ 05 phút ngày 28/8/2023, Tổ công tác 238 Công an huyện Hương Khê phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đạm (SN 1980, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 6 túi ni lông bên trong có 1.100 viên nén màu hồng và màu xanh.

Nguyễn Văn Đạm cùng 1.100 viên hồng phiến tại cơ quan công an.

Nguyễn Văn Đạm khai nhận các viên nén chứa trong 6 túi ni lông nói trên là ma túy hồng phiến, mua của một người đàn ông trú tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hương Khê xác định, đối tượng bán ma túy cho Đạm là Trương Đình Bôn (SN 1979, trú tại khu phố 8, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 1/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường 1, thành phố Đông Hà thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Đình Bôn. Quá trình thực hiện lệnh giữ người, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê phát hiện và thu giữ trong túi quần của Trương Đình Bôn có 10 túi ni lông, bên trong có 2.000 viên nén màu hồng và màu xanh.

Trương Đình Bôn cùng tang vật vụ án.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Đình Bôn tại số nhà 43/12 - đường Nguyễn Trãi, tổ 14, khu phố 8, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số tiền 15 triệu đồng.

Trương Đình Bôn khai nhận vào ngày 27/8/2023 đã bán ma túy cho Nguyễn Văn Đạm với số tiền 15 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạm và Trương Đình Bôn đã khai nhận toàn hành vi phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 4/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã chuyển hồ sơ, 2 đối tượng cùng toàn bộ nội dung có liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đức Quang