Công an Hương Khê vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Tuế (SN 1978, trú tại thôn 2, xã Điền Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh) ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuế

Trước đó, ngày 14/11/2019, Cơ quan điều tra nhận được tin báo của chị Phan Thị Thuỳ Xoan (SN 1988 trú tại thôn 4 xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) về việc chị bị mất 1 chiếc xe mô tô hãng Honda, loại Wave A, BKS: 38B1-126.69.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã tiến hành xác minh, điều tra và xác định được Nguyễn Văn Tuế là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị Phan Thị Thuỳ Xoan.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Tuế đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Tuế.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác, tiến hành kiểm tra, xác minh, truy bắt, vận động Nguyễn Văn Tuế ra đầu thú.

Với việc áp dụng khéo léo các biện pháp công tác, xác minh, vận động của các tổ công tác, vừa qua, đối tượng Nguyễn Văn Tuế đã ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê để đầu thú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PV