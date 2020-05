Công an Hương Sơn xử phạt 130 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Sau 10 ngày (từ 15 - 25/5) thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện 130 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 78 triệu đồng.

Video: Cảnh sát Giao thông Công an Hương Sơn tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT.

Thực hiện Kế hoạch số 1923 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Hương Sơn ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn từ ngày 15/5 đến 14/6/2020.

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 130 trường hợp vi phạm; trong đó, 42 trường hợp không có giấy phép lái xe, 15 trường hợp đỗ xe ô tô không đúng với phần đường qui định, 12 trường hợp điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy, 8 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ, 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp xe ô tô vi phạm lỗi hết hạn kiểm định..., còn lại là các trường hợp vi phạm khác.

CSGT Công an huyện Hương Sơn kiểm tra các loại giấy tờ người dân phải mang theo khi điều khiển phương tiện giao thông

Thượng úy Nguyễn Duy Đức – Phó Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Hương Sơn cho biết, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an đã tuyên truyền, phổ biến cho người dân các quy định về ATGT cũng như việc mang theo các giấy tờ khi điều khiển phương tiện giao thông. Qua 10 ngày đầu tuần tra, kiểm soát cho thấy, những ngày sau, số trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ giảm, người dân ngày càng có ý thức về ATGT cao hơn.

Được biết, thực hiện Kế hoạch số 1923 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an huyện Hương Sơn sẽ ra quân thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn từ ngày 15/5 đến 14/6/2020.

Một người dân bị lập biên bản xử phạt khi điều khiển xe máy chở hàng cồng kềnh

Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ như cướp, cướp giật, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma túy, hàng cấm, hàng gian lận thương mại, đua xe trái phép... nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.

Bá Tân – Lê Tuấn