Công an huyện Hương Khê khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Lĩnh về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Hoàng Xuân Lĩnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 12/6/2022, Công an huyện Hương Khê chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Phúc Đồng tổ chức công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện.

Tang vật thu giữ gồm 4,8837 gam ma tuý đá.

Khi đến địa phận thôn 3, xã Phúc Đồng thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Xuân Lĩnh (SN 1971, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 4,8837 gam ma tuý đá.

Lĩnh khai nhận số ma tuý trên mua của người không quen biết với mục đích về để sử dụng.

Ngày 15/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Lĩnh về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Hiếu - Dương Chiến