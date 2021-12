Công an huyện Kỳ Anh khởi tố đối tượng tàng trữ hơn 23kg pháo

Công an huyện Kỳ Anh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Chiến (SN 1997, trú tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Nguyễn Tiến Chiến (ảnh nhỏ) và tang vật bị thu giữ.

Vào 23 giờ, ngày 19/12/2021, Đội Cảnh sát điều tra (Công an huyện Kỳ Anh) phối hợp với Công an xã Kỳ Giang đã mật phục, bắt quả tang Nguyễn Tiến Chiến đang đưa 4 hộp pháo từ nơi cất giấu về nhà riêng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chiến, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm 13 hộp pháo do y cất giấu ở phía trên gác xép. Tổng trọng lượng số pháo được thu giữ là 23,4kg.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận, số pháo trên được y mua từ một đối tượng không rõ danh tính trên mạng xã hội với số tiền hơn 15 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Chiến về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Loan