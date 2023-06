Công an Nghi Xuân bắt nhóm “siêu trộm” xe máy liên tỉnh

Bằng tinh thần kiên quyết, đấu tranh không khoan nhượng, Công an Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã triệt phá thành công nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 6 xe máy các loại.

Khoảng 22h ngày 20/6, anh T.T.T (SN 1984, ở thôn Trường Quý, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân) mượn xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang BKS 38N1 - 262.57 của một người quen đi đến thôn An Tiên, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân.

Tại đây, anh T. dừng xe máy trên vỉa hè nhưng không rút chìa khóa. Khi đang nói chuyện với một người quen ở gần đó, anh phát hiện 2 đối tượng “nhảy” xe của mình rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, anh cùng người dân truy đuổi, đồng thời báo cho lực lượng Công an xã Xuân Giang và Công an huyện Nghi Xuân cùng tổ chức vây bắt.

Đối tượng Biện Đức Thìn tại cơ quan điều tra.

Biết bị truy đuổi, các đối tượng luồn lách vào các tuyến đường hẻm để lẩn trốn. Khi đến cầu Bến Thủy 1 thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, lực lượng chức năng đã tóm gọn được 2 đối tượng, gồm: Biện Đức Thìn (SN 1988, ở xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn) và Phạm Hải Huy (SN 2004, ở xóm 10, xã Nghi Phú, TP Vinh) đều ở tỉnh Nghệ An cùng tang vật 2 chiếc xe máy.

Bằng nghiệp vụ điều tra, đấu tranh tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã buộc các đối tượng phải “cúi đầu” nhận tội và khai nhận thêm, với thủ đoạn tương tự trên, trong tháng 6/2023 đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp xe máy khác tại địa bàn huyện Nghi Xuân.

Đối tượng Phạm Hải Huy khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 9/6, Thìn điều khiển xe máy chở Huy đi sang địa bàn huyện Nghi Xuân để trộm cắp xe máy. Khi phát hiện chị Đ.T.T.M (SN 1983, ở thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang) có chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang BKS 38X1 - 6112 đỗ trong sân nhà anh trai tại TDP Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa, ngay lập tức, Thìn dừng xe để Huy lẻn vào lấy trộm xe và nhanh chóng tẩu thoát về TP. Vinh.

Tiếp đó, trong đêm 14/6, khi nhìn thấy xe máy của chị N.T.H. (SN 1980, ở thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, Nghi Xuân) nhãn hiệu Dibao, loại RS mang BKS 38AN - 021.09 dựng trên vỉa hè, cắm chìa khóa trong ổ khóa, Thìn và Huy tiếp tục dùng thủ đoạn cũ để lấy trộm xe.

Công an huyện Nghi Xuân đã thu hồi được 6 chiếc xe máy tang vật trong các vụ trộm.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân còn xác định hai đối tượng này không chỉ trộm cắp trên địa bàn huyện Nghi Xuân mà từ tháng 5 - 6/2023, Thìn và Huy đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục xác minh làm rõ.

Thiếu tá Nguyễn Lê Thành - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Nghi Xuân cho biết: Qua điều tra, trinh sát xác định 2 đối tượng này thuê nhà trọ ở phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) để sinh sống. Buổi ngày ăn chơi, tối đi lòng vòng tại các huyện thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sau khi thực hiện hành vi trộm cắp thì thay biển số, sơn lại màu xe để làm phương tiện “hành nghề”. Sau đó, các đối tượng đem bán hoặc cầm đồ lấy tiền tiêu xài cá nhân".

Với kết quả điều tra ban đầu, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Biện Đức Thìn và Phạm Hải Huy về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện, các bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để phục vụ điều tra.

Nhóm đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân triệt phá, khởi tố và bắt giam, mặc dù thủ đoạn không mới nhưng do nhiều người dân sơ hở, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình đã vô tình tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động. Cùng với việc tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, thời gian qua, Công an Nghi Xuân đã tổ chức tuyên truyền, cảnh báo đến người dân nâng cao ý thức cảnh giác và có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện Trưởng Công an huyện Nghi Xuân

Hữu Trung