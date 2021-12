Công an TP.HCM phá đường dây đánh bạc cực lớn, giao dịch hơn 87.000 tỉ đồng

Đại tá Phan Văn Ứng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.