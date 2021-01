Công an Vũ Quang xử phạt hơn 80 chủ phương tiện sau 4 ngày ra quân trấn áp tội phạm

Từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 1/1/2021, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xử lý hơn 80 trường hợp vi phạm luật ATGT, phạt tiền trên 40 triệu đồng.

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Nguyên đán của Công an tỉnh, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Vũ Quang đã thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Sau 4 ngày ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 80 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 40 triệu đồng. Các phương tiện chủ yếu vi phạm các lỗi như: cơi nới thùng xe, chở quá tải, chở hàng cồng kềnh, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đối với những trường hợp vi phạm, không chấp hành, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ghi nhận, hầu hết người điều khiển các phương tiện đều chấp hành tốt hiệu lệnh của lực lượng CSGT, nghiêm túc phối hợp trong việc kiểm tra việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông..

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, Công an huyện Vũ Quang đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người điều khiển các phương tiện giao thông và Nhân dân.

Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp tết Nguyên đán (từ 15/12/2020 - 28/2/2021), Công an huyện Vũ Quang tập trung phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh để ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng kích động phá rối ANTT; trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo ANTT, trật tự ATGT.

Văn Chung