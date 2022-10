CSGT Hà Tĩnh phát hiện 2 người dùng súng tự chế săn bắt chim trời

Khi đang dùng súng tự chế săn bắt chim trời, 2 người đàn ông ở Nghệ An đã bị tổ tuần tra CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản.

2 người đàn ông quê Nghệ An mang theo súng tự chế săn bắn chim trời ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Lúc 10h ngày 16/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km 477+500 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) do Trung tá Nguyễn Thành Đô làm đội trưởng, phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe ô tô mang BKS Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông này đang tàng trữ 1 khẩu súng tự chế cùng 56 viên đạn chì để săn bắt chim trời. Tổ công tác còn thu giữ được 7 con chim cò mà 2 người này vừa săn bắn được tại thôn 3, xã Xuân Lĩnh.

Súng tự chế, đạn chì và số chim cò mà 2 người săn bắt đã bị tổ CSGT tạm giữ, giao cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý.

Danh tính 2 người đàn ông được xác định là Bùi Xuân H. (SN 1983, phường Vinh Tân, TP Vinh) và Nguyễn Quốc H. (SN 2001, xã Hưng Chính, TP Vinh).

Làm việc với tổ CSGT Công an Hà Tĩnh, 2 người này thừa nhận hành vi đi ô tô từ tỉnh Nghệ An sang huyện Nghi Xuân và dùng súng tự chế để săn bắn chim trời.

Tổ CSGT đã lập biên bản sự việc, tạm giữ khẩu súng tự chế cùng 56 viên đạn chì, 7 con chim cò và bàn giao cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức