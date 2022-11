CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe khách chở gỗ trái phép từ Quảng Bình về Nghệ An

Thời điểm lực lượng CSGT Hà Tĩnh kiểm tra, lái xe khách người Nghệ An không xuất trình được hóa đơn và các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của 4 tấm gỗ sao xanh được vận chuyển trên phương tiện.

Số gỗ sao xanh được vận chuyển trên xe khách.

Sáng 14/11, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Tuần tra kiểm soát cơ động dẫn đoàn do Thượng úy Đoàn Tử Chinh làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm tại Km 486+300 trên quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Tới 6h40’ cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô khách mang biển số Nghệ An do tài xế Hồ Đăng Nh. (SN 1963, trú xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Tổ tuần tra CSGT bàn giao vụ việc cho Công an TX Hồng Lĩnh xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài một số hành khách, trên phương tiện còn chở 4 tấm gỗ lớn hình chữ nhật với khối lượng khoảng 1,5m3. Số gỗ này được đặt tại lối đi trên xe, buộc dây và phủ chăn che kín.

Tài xế Hồ Đăng Nh. không xuất trình được hóa đơn và các giấy tờ liên quan tới nguồn gốc xuất xứ của số gỗ nói trên.

Tài xế này khai nhận, 4 tấm gỗ lớn là gỗ sao xanh, được mua tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) và đang trên đường vận chuyển về tỉnh Nghệ An.

Hiện, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản sự việc và bàn giao cho Công an TX Hồng Lĩnh xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Văn Đức