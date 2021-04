Đã có 3 tiền án, lại bị khởi tố vì tàng trữ trái phép chất ma tuý

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Phan Công Chiến (SN 1984, xã Phú Phong) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Phan Công Chiến (áo xanh than) và các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 1/4, Công an huyện Hương Khê chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Phú Phong phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng đang có hành vi tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn 2, xã Phú Phong.

Các đối tượng gồm: Phan Công Chiến (SN 1984), Nguyễn Khánh Linh (SN 1999) trú tại xã Phú Phong; Lê Văn Cương (SN 1989), Trần Hữu Mỹ (SN 1988), trú tại xã Hương Vĩnh; Nguyễn Tiến Lộc (SN 1999), Đặng Tiến Lợi (SN 1991), Nguyễn Đình Cương (SN 1991) trú tại thị trấn Hương Khê.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện và thu giữ: 0,7719g thuốc lắc; 2,0089g hồng phiến; 3,6435g ma tuý dạng đá; 0,005g ketamin và 4 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý.

Hiện Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Phan Công Chiến về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; đồng thời xử lý theo quy định pháp luật đối với 6 đối tượng còn lại.

Được biết, đối tượng Phan Công Chiến đã có 3 tiền án về các tội: đánh bạc; lừa đảo; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

P.V