Đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, trước mắt Công an Hà Tĩnh cần tập trung tối đa phương tiện, lực lượng tấn công truy quét các loại tội phạm, đảm bảo ANTT cho các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Chiều 4/8, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với đoàn công tác về kết quả nổi bật của Công an Hà Tĩnh những tháng đầu năm 2020 và kết quả bước đầu đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng năm 2020.

Đại tá Lê Khắc Thuyết báo cáo những kết quả nổi bật của Công an Hà Tĩnh.

Thực hiện đợt cao điểm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020, từ ngày 15/7/2020 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá 24 vụ, 54 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ 10 ổ nhóm, 40 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 21 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; 22 vụ, 53 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát hiện, bắt giữ 92 vụ, 102 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và vi phạm pháp luật về môi trường. Khởi tố 23 vụ, 59 bị can; kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát 15 vụ, 16 bị can.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích của lực lượng Công an Hà Tĩnh đạt được.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, Công an Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình, kịp thời đề xuất xây dựng các phương án, biện pháp bảo đảm ANTT, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, không để bị động, bất ngờ.

Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, trước mắt Công an Hà Tĩnh phải tập trung tối đa phương tiện, lực lượng tấn công truy quét các loại tội phạm, đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xuân Lý - Văn Hùng