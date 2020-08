Đang “phê” ma túy thì bị bắt

Tại thời điểm bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, Nguyễn Văn Ánh (SN 1991, trú tại thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đang “ngất ngây” vì ma túy.

Nguyễn Văn Ánh tại cơ quan điều tra

Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ánh (SN 1991, trú tại thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28/7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Can Lộc) phối hợp với Công an thị trấn Đồng Lộc phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Ánh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại khu vực trước cổng nhà văn hoá tổ dân phố Thượng Liên (thị trấn Đồng Lộc).

Tang vật bị thu giữ

Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan Công an thu giữ 3 ống hút nhựa được dán kín hai đầu để trong vỏ bao thuốc lá Thăng Long, bên trong chứa tinh thể màu trắng trên người Nguyễn Văn Ánh.

Khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Ánh ở tổ dân phố Thượng Liên, công an thu giữ 1 túi ni lông, kích thước 2,5x2,5cm, 5 ống hút nhựa nhiều màu sắc và 1 cóng thuỷ tinh màu trắng.

Kết quả giám định trong 3 ống hút nhựa và 1 túi ni lông trên chứa 0,7316g methamphetamine.

Được biết, Ánh là đối tượng nghiện, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên lôi kéo các thanh niên lêu lổng tham gia sử dụng ma tuý, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

