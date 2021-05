Đăng thông tin xuyên tạc trên Tiktok, 1 thanh niên ở Vũ Quang bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.T.H (SN 1993, thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang) về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức.

Cơ quan chức năng làm việc với N.T.H.

Sáng nay (6/5), Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vũ Quang, Công an xã Đức Lĩnh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H (SN 1993, thôn Cao Phong, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang) về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, ngày 9/1/2021, N.T.H đã sử dụng tài khoản Tiktok “Hùng Pro” đăng tải đoạn video kèm thông tin xuyên tạc, sai sự thật: “Biến căng, tỷ phú Trịnh Văn Quyết (Quyết nổ) đã bị bắt tạm giam về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Đoạn video đăng tải từ ngày 9/1/2021 đến 11 giờ 6 phút ngày 10/1/2021 đã thu hút 117.500 lượt xem, 1.126 lượt thích, 146 bình luận và 124 lượt chia sẻ.

N.T.H bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định hành vi của N.T.H là đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tại cơ quan chức năng, N.T.H đã thừa nhận việc đưa thông tin trên Tiktok là sai sự thật và đã được Tiktok gỡ bỏ thông tin; đồng thời cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.T.H về hành vi nêu trên.

Qua đây, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh cũng khuyến cáo người dân cảnh giác, chọn lọc thông tin, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Chung Thủy