Đập tan ổ nhóm mua bán ma túy ở Hương Sơn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/6/2021, tại khu vực thôn Kim Bình, Sơn Kim 2, Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và Công an thị trấn Tây Sơn phát hiện 2 đối tượng: Mai Xuân Đắc (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Thái (SN 1998, cùng trú tại thôn Hà Chua, Sơn Tây, Hương Sơn) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Mai Xuân Đắc...

... và đối tượng Nguyễn Hoàng Thái khai nhận tại cơ quan điều tra

Tang vật thu giữ là 2 viên hồng phiến. Tại cơ quan công an Đắc và Thái đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến Phi (SN 1994, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến Phi

Lực lượng chức năng đã thu giữ 205 viên hồng phiến, 1 gói ma túy đá (có khối lượng 3,7878 gam), dụng cụ sử dụng ma túy và 1 số tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ của Nguyễn Tiến Phi

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn, bước đầu các đối tượng khai nhận: Nguyễn Tiến Phi là người nghiện ma túy, thường mua các loại ma túy về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Khoảng 13 giờ ngày 29/6/2021, Phi đã bán cho Đắc và Thái 4 viên hồng phiến, khi Đắc và Thái vừa sử dụng hết 2 viên thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Năm 2018, Nguyễn Tiến Phi bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương