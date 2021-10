Đấu tranh, làm rõ nhiều vụ đánh bạc, trộm cắp ở Đức Thọ

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đấu tranh, làm rõ 41 vụ/175 đối tượng đánh bạc (đã khởi tố 11 vụ/39 bị can) và 26 vụ trộm cắp tài sản (đã khởi tố 9 vụ/10 bị can); thu giữ gần 500 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Với hệ thống camera an ninh đã được phủ kín 100% xã, thị trấn đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý tình trạng phạm pháp trên địa bàn Đức Thọ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Đức Thọ, tệ nạn và tội phạm cờ bạc diễn ra khá phức tạp. Ngoài các vụ đánh bài ăn tiền nhỏ, lẻ mang tính tự phát thì còn có nhiều đối tượng sử dụng nhà kiên cố, có cảnh giới để tổ chức đánh bạc, sử dụng điện thoại, mạng xã hội ghi lô, đề trái phép… Do đó, ngoài việc bám sát địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc nhỏ, Công an Đức Thọ đã xác lập các chuyên án, vụ án lớn để đấu tranh, dẹp bỏ.

Trong đó phải kể đến vụ đột nhập vào nhà Thái Ngọc Tới ở thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy vào ngày 23/1/2021, bắt quả tang: Thái Ngọc Tới (SN 1966), Đinh Trọng Quốc (SN 1976, trú thôn Trung Đại Lâm), Nguyễn Hồng Lam (SN 1970, trú thôn Đức Hương Quang), cùng thuộc xã Lâm Trung Thủy; Phan Đình Song (SN 1967), trú thôn Trung Nam, xã An Dũng. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài tú-lơ-khơ.

Các đối tượng trong đường dây ghi lô, đề trái phép bị Công an Đức Thọ bắt giữ ngày 30/8/2021.

Hay như vụ phá đường dây lô, đề trái phép vào cuối tháng 8/2021. Sau một thời gian lập án, đấu tranh, ngày 30/8/2021, Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 160 triệu đồng, 10 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách.

Đây là đường dây lô đề trái phép hoạt động rất tinh vi, các đối tượng trong đường dây này sử dụng tài khoản Zalo, Facebook để ghi lô, đề. Chỉ tính riêng ngày 30/8, các đối tượng đã đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với tổng số tiền lên đến 300 triệu đồng. Hiện, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Đinh Thị Thùy Linh (SN 1996, trú thị trấn Đức Thọ); Phan Thị Bích (SN 1973), Nguyễn Thị Tú Tài (SN 1982), cùng trú xã Tân Dân; Nguyễn Thị Liễu (SN 1959, trú xã Hòa Lạc) và Nguyễn Như Tập (SN 1983), trú xã Đức Đồng về tội đánh bạc.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an huyện Đức Thọ đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ 41 vụ/175 đối tượng đánh bạc (đã khởi tố 11 vụ/39 bị can), thu giữ trên 280 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với đối tượng Lê Quang Nhung (SN 1985, trú thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân) về tội trộm cắp tài sản.

Trên địa bàn huyện Đức Thọ cũng xẩy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Các đối tượng thường lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, quên khóa cửa, đêm tối… để trộm cắp điện thoại di động, tiền, xe máy, cây cảnh có giá trị… gây bức xúc trong Nhân dân.

Công an huyện Đức Thọ đã rà soát, sàng lọc kỹ các đối tượng nghi vấn để đấu tranh, làm rõ. Nổi bật là làm rõ vụ Lê Quang Nhung (SN 1985, trú thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân) chỉ trong 2 đêm 14 và 15/9/2021 đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Đức Thọ và các xã: Tùng Ảnh, Bùi La Nhân, Tân Dân với tổng trị giá tài sản trộm cắp được trên 80 triệu đồng. Nhung còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn Đức Thọ.

Dẫn giải Lê Quang Nhung về nơi tạm giam.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ trộm ở trên địa bàn Đức Thọ đều được điều tra, làm rõ kịp thời đó là nhờ sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống “mắt thần” camera an ninh từ huyện tới xã, thôn, xóm, gia đình người dân. Hiện 16/16 xã, thị trấn đều trang bị camera an ninh với hơn 500 “mắt thần”, theo 3 tầng nấc: huyện, xã, thị trấn và gia đình người dân (riêng số lượng camera an ninh do huyện quản lý là 60). Thông qua hệ thống này, mỗi khi xẩy ra trộm cắp hoặc các vấn đề liên quan đến ANTT, lực lượng công an sẽ khoanh vùng để rà soát, nắm bắt mọi di biến động của các đối tượng, từ đó nhanh chóng lần ra manh mối.

10 tháng năm 2021, Công an huyện Đức Thọ đã điều tra, làm rõ 26 vụ trộm cắp tài sản (đã khởi tố 9 vụ/10 bị can), thu hồi nhiều tài sản có giá trị trên 200 triệu đồng để trả cho người bị hại.

Trên địa bàn huyện Đức Thọ hiện có hơn 500 camera an ninh. Ảnh: Lãnh đạo Công an Đức Thọ kiểm tra hệ thống camera an ninh ở những địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền nhắc nhở các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng kẻ gian; vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm… Đồng thời, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quản lý tốt địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Mai Hoàng - Văn Hùng