Đến đám cưới để… trộm xe máy!

Mai Xuân Núi (SN 1991 trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) đã rủ Lê Đức Tuân (SN 1989, trú tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê) đến một đám cưới ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) để trộm xe máy, bán lấy tiền tiêu xài.

Mai Xuân Núi và Lê Đức Tuân cùng tang vật bị thu giữ.

Ngày 27/11/2021, sau khi đến tham gia đám cưới người thân ở cùng xã, chị Nguyễn Thị Hoài (trú tại thôn Tây Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, BKS 38M1-277.81.

Sau một thời gian Công an huyện Thạch Hà áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra kết hợp tuyên truyền vận động, ngày 15/12/2021 Mai Xuân Núi đã tự nguyên ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ lời khai của Mai Xuân Núi, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Tuân để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trước đó.

Cơ quan công an làm việc với Mai Xuân Núi.

Làm việc với cơ quan công an, Núi và Tuân khai nhận: do thiếu tiền tiêu xài nên Mai Xuân Núi và Lê Đức Tuân đã bàn bạc với nhau kế hoạch cùng trộm xe máy. Theo đó, biết trên địa bàn có đám cưới nên chiều ngày 27/11/2021, Núi đã liên lạc nói Tuân bắt xe từ Hương Khê xuống xã Ngọc Sơn để cùng trộm xe máy.

Lợi dụng lúc đám cưới đông người, Núi đã sử dụng chiếc tua vít phá ổ khoá điện, lấy cắp xe máy của chị Hoài, giao cho Tuân điều khiển về Hương Khê để tiêu thụ. Số tiền bán được từ chiếc xe lấy trộm là 5,5 triệu đồng, hai đối tượng chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Được biết, hai đối tượng trên từng có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó Mai Xuân Núi có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Lê Đức Tuân từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố đối với Mai Xuân Núi và Lê Đức Tuân về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Nga Nguyễn