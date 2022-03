Đèn đỏ “ngủ quên” hơn 1 năm nơi ngã ba trên QL 8 ở Đức Thọ

Ngã ba cầu Kênh là điểm giao cắt giữa Tỉnh lộ 552 với Quốc lộ 8 (thuộc địa bàn thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông do suốt hơn 1 năm nay, cụm đèn tín hiệu giao thông bị... “ngủ quên”.

Cụm đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba cầu Kênh đã hư hỏng hơn 1 năm nay nhưng vẫn chưa được sửa chữa.

Ngã ba cầu Kênh là điểm giao cắt khá rộng, mật độ giao thông lớn. Trước thực trạng đó, ngày 16/1/2019, Cục Quản lý đường bộ II (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) đã lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông tại đây, đồng thời bàn giao lại cho UBND huyện Đức Thọ quản lý.

Sau khi được lắp đặt và đưa vào sử dụng, tình hình trật tự ATGT tại vị trí này đã được kiểm soát. Tuy nhiên, cụm đèn giao thông này hoạt động đến tháng 1/2021 thì bị sét đánh, dẫn đến hư hỏng và không hoạt động từ đó đến nay.

Người và phương tiện tham gia giao thông đoạn ngã ba này đang phải mạnh ai nấy đi

Thượng tá Nguyễn Huy Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: “Sau khi nắm được tình hình cụm đèn giao thông bị hư hỏng do giông sét, chúng tôi đã liên hệ với đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để kiểm tra và đánh giá mức độ hư hỏng. Sau khi kiểm tra cho thấy, toàn bộ hệ thống bo mạch của cụm đèn tín hiệu đều bị hư hỏng và buộc phải thay mới hoàn toàn với tổng kinh phí gần 61 triệu đồng. Ngày 12/1/2021, Công an huyện Đức Thọ đã có tờ trình kiến nghị UBND huyện cấp kinh phí để sửa chữa cụm đèn giao thông nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý".

Tiếp đó, ngày 21/9/2021, Công an huyện Đức Thọ có công văn kiến nghị UBND huyện xem xét cấp kinh phí sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã bị hư hỏng nói trên.

Tiềm ẩn tai nạn giao thông ở ngã ba cầu Kênh

Nói về vấn đề này, ông Trần Xuân Thạch - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đức Thọ cho biết: “Đơn vị đã nhận được công văn kiến nghị của Công an huyện và đã tham mưu cho UBND huyện trích kinh phí để khắc phục sửa chữa cụm đèn tín hiệu giao thông bị hư hỏng nói trên. Trong cuộc họp UBND huyện sắp tới, tôi sẽ tiếp tục đề xuất vấn đề này".

Người dân sống trong khu vực này mong muốn hệ thống đèn giao thông sớm được sửa chữa để đảm bảo trật tự ATGT

Theo người dân địa phương, tại vị trí này đã xảy ra không ít vụ tại nạn, va chạm giao thông, nhất là sau khi các nhà máy sản xuất nằm trong Cụm Công nghiệp huyện Đức Thọ đi vào hoạt động, dự án cao tốc Bắc - Nam khởi công xây dựng thì lượng người và phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực này gia tăng rất nhanh. Việc cụm đèn tín hiệu giao thông đang bị vô hiệu hóa khiến việc lưu thông của các phương tiện trở nên khó khăn, rình rập nguy hiểm và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông...

