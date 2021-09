Đi từ vùng dịch về Hà Tĩnh không khai báo y tế, một công dân bị xử phạt 5 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với công dân T.Q.P (SN 1992, trú tại xã Sơn Lộc, Can Lộc) do không khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch.