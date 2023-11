Đột nhập cửa hàng “Táo Xanh” lấy trộm 10 chiếc iPhone

Cửa hàng “Táo Xanh” ở thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm mất 10 chiếc điện thoại iPhone, tổng giá trị tài sản 98,6 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đọc lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thế Dũng

Theo tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 26/11, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại “Táo Xanh”, tại số nhà 217, đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, do anh Trần Ngọc Sơn (trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) làm chủ.

Khi đột nhập vào trong, kẻ gian đã lấy trộm 10 chiếc điện thoại Iphone, tổng giá trị tài sản 98,6 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ Phạm Thế Dũng (SN 2005, trú tại thôn Tây Hà, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) chính là thủ phạm vụ trộm nói trên.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thế Dũng về tội trộm cắp tài sản quy định tại khoản 2, điều 173 Bộ luật Hình sự.

Phương Thảo