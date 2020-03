Dùng cốc đánh người gây thương tích 17% rồi bỏ trốn

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Thông (SN 1987) trú tại thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đại diện người nhà của bị can nghe và tiếp nhận lệnh thi hành bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ

Vào ngày 21/2/2020, trong lúc ngồi ăn uống tại quán Quang Vinh ở xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ), do xẩy ra xích mích với Lê Minh Đức (SN 1988) trú tại tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, nên Thông đã dùng cốc thủy tinh đánh vào vùng mặt của Đức gây thương tích với tỷ lệ thương tật 17%.

Hiện Nguyễn Xuân Thông đang vắng mặt tại nơi cư trú. Vợ của bị can là chị N.T.T, đại diện cấp ủy thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ đã trực tiếp nghe và tiếp nhận lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đối với bị can Nguyễn Xuân Thông.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đồng thời kêu gọi đối tượng Nguyễn Xuân Thông ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đức Thanh