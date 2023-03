Duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả các tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Tĩnh

Chiều 29/3, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm hoạt động của tổ công tác 238, tổ công tác 256 Công an tỉnh. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối trực tiếp từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu công an 13 huyện, thành phố, thị xã.