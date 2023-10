Giả vờ vào nhà người dân hỏi chuyện rồi trộm cắp tài sản

Phát hiện gia đình neo người, Trần Đình Khánh (SN 1981) và Phạm Văn Sáng (SN 1986, đều trú tại huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) giả vờ vào hỏi chuyện, lợi dụng sơ hở, nhanh chóng lấy cắp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

Các đối tượng Phạm Văn Sáng (bên trái) và Trần Đình Khánh (bên phải).

Trước đó, chiều 15/10, Công an xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1965, trú thôn Thượng Nguyên, xã Thạch Kênh) về việc bị đối tượng lạ mặt vào nhà trộm chiếc điện thoại Oppo A57 màu xanh trị giá hơn 4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Kênh nhanh chóng xuống hiện trường điều tra, xác minh. Bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại nói trên đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Lộc Hà. Ngay trong đêm 15/10, Công an xã Thạch Kênh đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Trần Đình Khánh và Phạm Văn Sáng khi đang mang chiếc điện thoại đi tiêu thụ.

Chiếc điện thoại - tang vật của vụ trộm.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại của bà Nguyễn Thị Nhung tại xã Thạch Kênh. Đồng thời khai nhận: nhằm mục đích trộm cắp tài sản, Khánh và Sáng đã cùng nhau sử dụng xe máy đi trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà để tìm kiếm mục tiêu. Khi phát hiện gia đình bà Nguyễn Thị Nhung neo người, các đối tượng giả vờ vào hỏi chuyện, lợi dụng sơ hở nhanh chóng lấy cắp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Khánh và Phạm Văn Sáng về tội trộm cắp tài sản.

Nga Nguyễn