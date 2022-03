Giám đốc ngân hàng cảnh giác, giúp công an lật tẩy chiêu lừa cao tay

Với thủ đoạn dùng chứng minh nhân dân giả mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng, rồi rao bán trên mạng xã hội, đã có nhiều người trở thành nạn nhân, mất nhiều tiền.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Duy Thành (SN 1996, trú tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng Đào Duy Thành, Nguyễn Mạnh Toàn và Nguyễn Thị Hương Huyền.

Theo tài liệu của Cơ quan Công an, ngày 23/12/2021, Công an phường Kim Giang (Thanh Xuân) tiếp nhận trình báo của anh Lưu Đức Thành, giám đốc một ngân hàng, có trụ sở tại phường Kim Giang về việc ngày 23/12, có một đối tượng nam giới sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Huỳnh Trọng Nhân đến thực hiện giao dịch chuyển khoản và rút tiền từ chủ tải khoản mang tên Huỳnh Trọng Nhân với số tiền 65 triệu đồng tiền mặt và uỷ nhiệm chi số tiền 400 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Toàn...

Quá trình thực hiện giao dịch, anh Thành phát hiện giấy CMND này có dấu hiệu làm giả nên đã trình báo đến Công an phường Kim Giang.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân làm rõ hành vi của bị can Đào Duy Thành. Tại Cơ quan Công an, Thành khai nhận, có quen biết với Nguyễn Thị Hương Huyền (SN 1990, trú tại huyện Kim Bôi, Hoà Bình) và Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1989, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) và được Huyền trao đổi về việc nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng.

Do đó, Huyền sẽ làm giả nhiều CMND có dán ảnh của Toàn, Thành để mang ra các ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản.

Khi mở tài khoản sẽ đăng ký 2 số điện thoại, một số đăng ký sử dụng nhận mã OTP ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại, một số đăng ký nhận thông báo biến động số dư khi có tiền được chuyển vào tài khoản (các số điện thoại này do Huyền chuẩn bị).

Sau khi mở thành công tài khoản và số điện thoại đăng ký nhận mã OTP, Huyền sẽ giao cho khách mua, còn số điện thoại nhận thông báo biến động số dư Huyền giữ lại.

Thấy tiền chuyển vào tài khoản, Huyền sẽ thông báo với Thành và Toàn để 2 đối tượng ra ngân hàng sử dụng CMND giả mở tài khoản trước đó làm thủ tục rút tiền để chiếm đoạt số tiền này, mỗi lần chiếm đoạt được tài sản Huyền sẽ chia đều cho mọi người.

Cụ thể từ tháng 4/2021 đến cuối tháng 7/2021, Huyền giao tổng cộng cho Thành 7 CMND giả và đối tượng dùng CMND giả này làm thủ tục mở khoảng 30 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau khi mở thành công, Thành giao lại hết số tài khoản ngân hàng này cho Huyền để bán cho khách.

Với thủ đoạn như trên, Thành và Huyền đã nhiều lần chiếm đoạt được tiền trong các tài khoản ngân hàng. Huyền chia cho Thành khoảng 70 triệu đồng.

Ngày 23/12/2021, Thành sử dụng CMND giả mang tên Huỳnh Trọng Nhân đến ngân hàng ở Kim Giang để làm thủ tục chiếm đoạt số tiền 465 triệu đồng thì bị phát hiện giữ lại.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an cũng đã tiến hành triệu tập Nguyễn Mạnh Toàn lên làm việc. Tại Cơ quan Công an, Toàn khai nhận, khoảng tháng 6/2021, Huyền có đưa cho Toàn tổng cộng 7 CMND giả, Toàn có sử dụng 3 CMND giả Huyền đưa để mở 7 tài khoản ở các ngân hàng khác nhau.

Thời điểm mở tài khoản, Toàn cũng đăng ký 2 số điện thoại như Huyền đã dặn trước đó. Sau khi mở thành công, Toàn đã giao lại số tài khoản và CMND giả cho Huyền để Huyền bán cho khách và chiếm đoạt được số tiền hơn 4 triệu đồng, số tiền này Huyền chia lại cho Toàn hơn 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Toàn cũng biết Huyền có bảo Thành dùng CMND giả mang tên Huỳnh Trọng Nhân mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán tài khoản này cho một người nam giới đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh để sử dụng mua bán chứng khoán và Forex (mua bán tiền ảo).

Ngày 23/12/2021, Huyền có gọi điện báo với Toàn tài khoản bán cho người đàn ông trong TP Hồ Chí Minh vừa chuyển vào số tiền 465 triệu đồng, Huyền sẽ bảo Thành ra rút 65 triệu đồng, còn 400 triệu đồng sẽ chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Toàn. Sau đó, Toàn sẽ ra rút mang về chia nhau. Tuy nhiên, khi Toàn thực hiện giao dịch thì ngân hàng báo số tiền đang bị treo nên không thể rút được, Toàn có báo lại cho Thành biết việc và đi về nhà.

Công an quận Thanh Xuân xác định, các đối tượng trong vụ án có thủ đoạn dùng CMND giả mở các tài khoản tại nhiều ngân hàng. Khi mở tài khoản đã sử dụng 2 số điện thoại di động đăng ký với ngân hàng, trong đó 1 số dùng đăng ký nhận thông tin biến động số dư của tài khoản, 1 số đăng ký nhận mã OTP khi sử dụng ngân hàng điện tử.

Sau đó, các đối tượng rao bán các tài khoản trên mạng Internet, khi có khách mua các đối tượng sẽ chuyển thẻ ATM cùng với số điện thoại nhận mã OTP cho khách qua dịch vụ chuyển phát. Các đối tượng giữ lại số điện thoại nhận thông báo biến động số dư, khi phát hiện có tiền trong tài khoản của người sử dụng các đối tượng sẽ mang theo CMND giả ra các chi nhánh ngân hàng để làm thủ tục giao dịch chiếm đoạt tiền của người bị hại.

Với thủ đoạn nêu trên các đối tượng đã nhiều lần thực hiện trót lọt và chiếm đoạt được tiền của người bị hại.

Tài liệu điều tra xác định, các đối tượng đã mở một số tài khoản tại 7 ngân hàng mang tên các chủ tài khoản: Huỳnh Trọng Nhân, Đặng Quốc Đạt, Nguyễn Văn Tân, Lê Văn Tường, Đặng Quốc Đạt, Nguyễn Viết Quang, Hoàng Thiện Khiêm, Nguyễn Tương Hùng, Phan Đức Thịnh, Nguyễn Đức Việt, Phan Đức Thịnh...

Hiện đối tượng Nguyễn Thị Thương Huyền đã đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra thông báo truy tìm; đồng thời củng cố hồ sơ đối với Nguyễn Mạnh Toàn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai là người bị hại của vụ án nêu trên xin liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Hà, theo số điện thoại: 0913132121 hoặc đến trụ sở cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội địa chỉ tại số: 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để trình báo. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các tài khoản ngân hàng của đối tượng giao bán trên mạng xã hội để sử dụng, dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo Báo CAND