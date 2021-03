Giấu ma túy trong ôtô để dùng dần, đối tượng quê Hà Nội bị khởi tố tại Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1993, trú tại thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Xuân Nguyên tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn

Trước đó, ngày 2/3/2021, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an xã Sơn Long tiến hành tuần tra đảm bảo ANTT trên các tuyến đường thuộc địa bàn liên quan.

Đến 10 giờ cùng ngày, tại đường Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn 2, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tổ công tác phát hiện một chiếc xe ô tô nhãn hiệu HONDA loại BRIO RS màu trắng, không đeo biển kiểm soát đang đậu bên đường, trên xe có một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ của nam thanh niên có 2 túi ni lông trong suốt đựng chất tinh thể rắn màu trắng, 1 túi ni lông trong suốt đựng 34 viên nén màu hồng.

Tiếp tục kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng công an phát hiện trên sàn xe phía trước dãy ghế ngồi phía sau có một chai nhựa màu trắng, trên thân chai có gắn một tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng được quấn tròn.

Tang vật vụ án

Nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Xuân Nguyên (SN 1993, trú tại thôn 6, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), bản thân nghiện ma túy.

Chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy dạng đá, còn các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp loại hồng phiến được đối tượng mua về để sử dụng.

Chai nhựa nói trên là dụng cụ để Nguyên sử dụng ma túy.

Qua giám định, tổng khối lượng ma túy mà lực lượng công an bắt quả tang là 4,0254 gam Methamphetamine.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương