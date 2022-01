Giới chuyên môn nói gì khi Hà Tĩnh có gần 4.200 phương tiện cơ giới quá hạn kiểm định?

Trong số gần 4.200 phương tiện cơ giới quá hạn kiểm định ở Hà Tĩnh thì có tới 1.820 xe tải đã quá hạn trên 2 năm. Việc các phương tiện quá hạn kiểm định mà vẫn lưu thông kéo theo mối nguy tai nạn giao thông.

Việc kiểm định an toàn kỹ thuật đối với phương tiện cơ giới đường bộ là yêu cầu bắt buộc.

Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là việc làm bắt buộc, nhằm kiểm tra mức độ, ngưỡng an toàn xe, góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình lưu thông trên đường, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Dù quan trọng là vậy, nhưng hiện ở Hà Tĩnh, tình trạng phương tiện cơ giới quá hạn kiểm định nhưng chủ phương tiện, lái xe vẫn điều khiển để tham gia thông còn xảy ra khá phổ biến.

Có gần 4.200 phương tiện cơ giới đường bộ ở Hà Tĩnh quá hạn kiểm định.

Thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 12/2020, Hà Tĩnh có 4.166 phương tiện cơ giới đường bộ quá hạn kiểm định (628 xe ô tô con, 257 xe khách, 2.920 xe tải và chuyên dùng, 268 rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc...). Đặc biệt, trong số này, có tới 2.160 xe ô tô quá hạn trên 2 năm và chiếm phần lớn là xe tải với 1.820 phương tiện.

Việc xe ô tô “trốn” kiểm định kỹ thuật không chỉ ảnh hưởng tới nguồn thu phục vụ bảo trì đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông (ATGT). Trên thực tế đã có không ít vụ TNGT nghiêm trọng liên quan tới xe cơ giới quá hạn kiểm định.

Việc kiểm định xe ô tô góp phần giảm thiểu các tai nạn liên quan tới kỹ thuật phương tiện.

Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh Phạm Tuấn Anh cho biết: Tình trạng phương tiện xe cơ giới quá hạn kiểm định an toàn kỹ thuật đã diễn ra ở Hà Tĩnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, năm 2021, số lượng xe quá hạn kiểm định cao nhất với trên gần 4.200 phương tiện.

Bên cạnh ý thức chấp hành của một bộ phận chủ phương tiện, lái xe chưa cao thì năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến việc kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp nhiều khó khăn, nhất là đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Khi không có doanh thu, thậm chí phải bù lỗ thì việc đưa phương tiện đi kiểm định cũng bị... "quên”.

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm.

Lý giải thêm về việc có 1.820 xe tải quá hạn đăng kiểm trên 2 năm, Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh nói rằng, trong số này, có số lượng không nhỏ sắp hết niên hạn sử dụng nên chủ phương tiện có tâm lý “chạy gắng”. Đối với phương tiện còn niên hạn sử dụng thì phí giao thông đường bộ, phí kiểm định, nhất là chi phí tu sửa đảm bảo thông số an toàn kỹ thuật trước khi mang đi kiểm định khá lớn. Từ đây, dẫn tới việc chủ phương tiện, tài xế trốn tránh việc đưa xe đi kiểm định.

Để xử lý việc xe ô tô quá hạn đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh đã lập danh sách, gửi về các đơn vị chức năng để phối hợp tuyên truyền, vận động chủ xe đưa phương tiện đi kiểm định đúng quy định.

Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: “Căn cứ theo thống kê số lượng xe quá hạn đăng kiểm an toàn kỹ thuật của ngành chức năng, Ban ATGT tỉnh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh cũng như gửi danh sách này tới Phòng CSGT Công an tỉnh và công an các địa phương, thanh tra giao thông để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn ngừa TNGT có thể xảy ra”.

Theo ông Tân, trong năm 2021, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã xử lý 110 trường hợp vi phạm về lỗi quá hạn kiểm định.

Chủ phương tiện, tài xế cần có ý thức chấp hành trong việc đưa phương tiện đi kiểm định an toàn kỹ thuật.

Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Đình Minh cho hay: "Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm, có thế bị phạt hành chính từ 2 triệu; nếu là xe của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thì tổng mức phạt có thể lên tới 22 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ phương tiện, tài xế còn bị tịch thu GPLX từ 1 - 3 tháng.

Tuy nhiên, các trường hợp quá hạn đăng kiểm, chủ xe và tài xế luôn tìm cách đối phó bằng cách hoạt động ở các vùng miền núi, tuyến đường ít khi có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát hoặc chỉ chạy vào lúc giữa trưa, ban đêm để tránh bị phát hiện".

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, nhờ đó, tình hình TNGT năm 2021 trên địa bàn giảm ở cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, người chế và người bị thương). Tuy vậy, theo nhìn nhận của ngành chức năng thì TNGT vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng, trong đó có nguyên nhân từ xe quá hạn kiểm định...

Thạch Quý