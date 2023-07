Hà Tĩnh: 72 đối tượng vi phạm pháp luật có sử dụng rượu, bia

Theo thông tin từ Công an Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 51 vụ/72 đối tượng vi phạm pháp luật có sử dụng rượu, bia.

Trong 51 vụ có 2 vụ giết người, 22 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ chống người thi hành công vụ, 3 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi, 11 vụ gây mất ANTT...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và công an các địa phương đã khởi tố 2 vụ/2 bị can về tội giết người; 9 vụ/9 bị can về tội cố ý gây thương tích; 3 vụ/3 bị can về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; 3 vụ/12 bị can về tội đánh bạc; 3 vụ/3 bị can về tội chống người thi hành công vụ...

Sau khi uống rượu tại nhà bà Nguyễn Thị N. (thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc), đối tượng Phạm Viết Ký (SN 1970 ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc; người mặc áo đen) đã dùng dao đâm 5 nhát khiến anh Phạm Viết Thành (SN 1988, trú cùng thôn) tử vong.

Có thể kể đến, vào khoảng 19h30 ngày 11/3/2023, Trần Văn Năng (SN 1977, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) điều khiển xe ô tô đi trên tuyến quốc lộ 8C hướng về thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Khi đến khu vực cổng chào làng văn hóa Nhân Họ (thị trấn Thiên Cầm) thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, Năng không chấp hành mà tiếp tục lùi xe, chèn bánh xe lên chân 1 đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ khiến đồng chí này bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Trần Văn Năng là 0,455mg/L. Công an huyện Cẩm Xuyên xác định hành vi của Trần Văn Năng có đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng thông qua các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Năng (SN 1977, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Cẩm Xuyên) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Về xử lý vi phạm hành chính, đã xử lý 10 vụ/14 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích; 1 vụ/1 đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản; 12 vụ/12 đối tượng gây mất trật tự tại khu dân cư; 3 đối tượng đánh bạc; 1 vụ/1 đối tượng bạo lực gia đình.

Thời gian tới, lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ; đảm bảo thực hiện đúng quy trình tố tụng trong hoạt động điều tra; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý, phòng ngừa tội phạm; đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tình trạng sử dụng rượu bia dẫn tới các hành vi vi phạm...

D.V