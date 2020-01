Hà Tĩnh bắt 152 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa

Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 152 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép

* Trước thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức mật phục tại 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn, bắt quả tang 34 đối tượng đốt pháo.

Trong đó, nhiều nhất là xã Xuân Giang 5 đối tượng; các xã Xuân Hải, Cổ Đạm, Đan Trường 3 đối tượng,…

Tất cả các đối tượng vi phạm bị tạm giữ 12 tiếng đồng hồ tại Công an huyện Nghi Xuân để lập hồ sơ xử phạt hành chính. So với 50 đối tượng bị bắt giữ cùng tội danh trong tết năm ngoái, năm nay, số người bị bắt do đốt pháo giảm mạnh (giảm 28%)

“Đây là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan Công an huyện Nghi Xuân với chính quyền các địa phương cũng như làm tốt công tác nắm bắt tình hình cụ thể tại từng địa bàn của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị” – Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho hay.

* Công an TX Kỳ Anh cũng đã phát hiện 48 đối tượng tàng trữ, nổ pháo trái phép trong đêm giao thừa (ngày 24/1).

Công an thị xã Kỳ Anh đã bố trí 232 cán bộ, chiến sỹ ứng trực trong đêm giao thừa; thành lập 6 tổ đảm bảo ANTT, ATGT tại điểm bắn pháo hoa; 12 tổ chốt tại 11 địa bàn trọng điểm; tổ chức 8 tổ tuần tra lưu động bắt, xử lý đối tượng nổ pháo.

Các đối tượng nổ pháo trong đêm giao thừa bị tạm giữ tại Công an thị xã Kỳ Anh

Qua đó, Công an TX Kỳ Anh phát hiện 48 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, trong đó: 3 đối tượng tàng trữ pháo trái phép; 45 đối tượng sử dụng pháo trái phép.

Cụ thể: Lực lượng chức năng bắt 3 đối tượng trên địa bàn phường Hưng Trí, phường Kỳ Thịnh 9; phường Kỳ Liên 2; xã Kỳ Lợi 5; phường Kỳ Trinh 2; xã Kỳ Ninh 8; phường Kỳ Long 4; phường Kỳ Phương 6; xã Kỳ Hoa 7 và xã Kỳ Văn (thuộc huyện Kỳ Anh) 2.

Công an TX Kỳ Anh đã tạm giữ hành chính và lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh cho biết, tình hình nổ pháo trước, trong và sau thời điểm giao thừa trên địa bàn TX Kỳ Anh năm nay giảm hẳn so với năm 2019, không xảy ra nổ mìn, cháy, nổ và tai nạn thương tích về pháo.

* Trong đêm giao thừa, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã phát hiện và bắt giữ 28 đối tượng đốt pháo.

Các đối tượng đốt pháo nổ trong đêm giao thừa bị lực lượng Công an Đức Thọ bắt quả tang

Trong đêm giao thừa (25/1), Công an Đức Thọ đã thành lập 6 tổ tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT tại 6 điểm, chốt tại 6 địa bàn trọng điểm và mật phục một số điểm khả nghi; tổ chức 6 tổ tuần tra lưu động bằng xe chuyên dụng bắt, xử lý các đối tượng nổ pháo.

khoảng 15 kg pháo các loại bị lực lượng Công an huyện Đức Thọ thu giữ tại hiện trường

Theo đó, trong thời gian trước, trong và sau thời điểm giao thừa, lực lượng Công an huyện Đức Thọ đã phát hiện 28 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ, trong đó, thị trấn Đức Thọ có 3 đối tượng, xã Bùi La Nhân 3 đối tượng, các xã Lâm Trung Thủy, An Dũng, Tùng Châu, Trường Sơn, Đức Lạng, Đức Đồng, Long Lập, Tân Dân, Tùng Ảnh đều có 1 đến 2 đối tượng đốt pháo nổ và pháo hoa trái phép.

Các đối tượng đốt pháo bị tạm giữ qua đêm giao thừa tại Công an huyện Đức Thọ

Công an huyện Đức Thọ đã tạm giữ hành chính qua đêm 28 đối tượng; thu giữ tang vật gồm 15 kg pháo các loại và tiến hành lấy lời khai, yêu cầu các đối tượng viết bản tường trình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng đốt pháo và tang vật bị đưa về trụ sở Công an huyện Đức Thọ

Lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ cho biết, do làm tốt công tác tuần tra, tuyên truyền vận động mọi người dân không sử dụng, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ trái phép nên tình hình đốt pháo trước, trong và sau thời điểm giao thừa trên địa bàn huyện năm nay giảm hẳn so với năm 2019, không xảy ra nổ mìn, cháy, nổ và tai nạn thương tích về pháo.

Các đối tượng đốt pháo viết bản tường trình troang đêm giao thừa tại Công an huyện Đức Thọ

* Tại Hương Khê, Công an huyện bắt quả tang 31 đối tượng nổ pháo trái phép vào đêm giao thừa (25/1/2020).

Lê Khắc Diệu (SN 1989, trú xã Phú Gia) bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt quả tang nổ pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Trong khoảng thời gian từ 21 giờ tối 24/1 đến 1 giờ rạng sáng 25/1/2020 (tức vào đêm giao thừa Tết Canh Tý năm 2020), Công an huyện Hương Khê phối hợp công an các xã trên địa bàn tổ chức tuần tra, phát hiện bắt giữ 31 đối tượng đốt pháo trái phép, thu giữ 5 kg pháo, 2 quả mìn và 1 quả nổ tự chế.

31 đối tượng thường trú tại: thị trấn Hương Khê, xã Phú Gia, Phú Phong, Hương Thủy, Hương Giang, Hà Linh, Phúc Đồng, Hưng Bình.

Vụ việc đang được Công an Hương Khê lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

* Trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ 9 vụ, 11 đối tượng và tạm giữ 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn trong đêm giao thừa, Công an huyện Can Lộc đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ tiến hành tuần tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ 11 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Tang vật thu giữ gồm gần 30 quả pháo bi, 3 hộp pháo hoa cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan:

PV - CTV