Hà Tĩnh: Bắt 3 đối tượng mua bán, tàng trữ 1kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Trường Giang - Đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới để mua ma túy về bán cho các điểm bán lẻ ma túy ở các địa bàn huyện Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên và Lộc Hà.

Trong thời gian từ đầu năm lại nay, có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới mang về bán cho các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Cơ quan chức năng làm việc với Trần Chí Nghĩa.

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 2 giờ 45 ngày 11/7/2021, tại thôn Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường (Can Lộc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an TP. Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc, phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Trường Giang (SN 1989), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Trần Chí Nghĩa (SN 1980), trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên; Trần Hậu Hiếu (SN 1987), trú tại tổ dân phố 8, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 kg ma túy dạng đá, 2.000 viên hồng phiến, 1 xe ô tô INNOVA màu đen (biển kiểm soát Hà Nội), 26 triệu đồng, 5 điện thoại di động các loại và nhiều tang vật liên quan khác.

Trần Hậu Hiếu thời điểm bị bắt.

Qua đấu tranh, được biết từ đầu năm lại nay, Nguyễn Trường Giang thường xuyên qua lại khu vực biên giới để mua ma túy về bán cho các điểm bán lẻ ma túy ở các địa bàn huyện Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên và Lộc Hà để kiếm tiền tiêu xài.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hùng Cường